10 главных цифр о легендарной победе ЦСКА над "Реалом"

Первый разгром за 252 матча
"Реал" никогда не проигрывал в еврокубках дома с разницей более двух мячей. За 252 матча.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Две победы над "Реалом" — впервые за 9 лет
И дома, и на выезде "Реал" не обыгрывали долгих девять лет. В 2009-м это сделал "Ливерпуль", в 2018-м — ЦСКА.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Трёшка впервые за три года
Последний раз армейцы забивали три гола в Лиге чемпионов в 2015 году. Тогда пострадал ПСВ (3:2).
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
4-я команда группы впервые дважды обыграла 1-ю
"Реал" занял в группе первое место, а ЦСКА — последнее, хотя дважды обыграл мадридцев. Такого не было никогда.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Впервые с сезона 2007/2008 без евровесны
ЦСКА и "Локо" не вышли никуда, и такого давно не было. Последние 10 лет были плей-офф ЛЧ или ЛЕ хотя бы у одной команды.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
7 очков — слишком мало?
ЦСКА не вышел даже в Лигу Европы, набрав 7 очков. Однако "Зениту" в 2013 году хватило и 6 баллов, чтобы попасть в плей-офф ЛЧ.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
ЦСКА набрал очков больше всех команд, занявших 4-е места
Из тех, кто попал в ЛЕ, больше только у "Интера", "Валенсии" и "Наполи".
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
По голам — лучше двух участников плей-офф ЛЧ
ЦСКА забил за групповой этап 8 голов. "Шальке" (6) и МЮ (7) забили меньше, но прошли в плей-офф ЛЧ.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
ЦСКА получит от УЕФА 21,5 млн евро
Армейцы получат 15,25 млн за участие в групповом этапе, 5,4 млн — за две победы над "Реалом" и 0,9 млн — за ничью с "Викторией".
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Ещё 350 млн рублей — от билетов
Помимо выплат от УЕФА, ЦСКА заработал и на проведении матча в "Лужниках". Около 5 млн евро за 3 матча.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
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