10 главных цифр о легендарной победе ЦСКА над "Реалом"

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10 главных цифр о легендарной победе ЦСКА над "Реалом"

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский ЦСКА учинил "Реал" форменный разгром прямо в Мадриде, но не сумел выйти даже в Лигу Европы. Однако победа со счётом 3:0 помогла армейцам войти в историю. Лайф представляет 10 главных цифр крышесносного разгрома.

Первый разгром за 252 матча

"Реал" никогда не проигрывал в еврокубках дома с разницей более двух мячей. За 252 матча.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Две победы над "Реалом" — впервые за 9 лет

И дома, и на выезде "Реал" не обыгрывали долгих девять лет. В 2009-м это сделал "Ливерпуль", в 2018-м — ЦСКА.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Трёшка впервые за три года

Последний раз армейцы забивали три гола в Лиге чемпионов в 2015 году. Тогда пострадал ПСВ (3:2).

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

4-я команда группы впервые дважды обыграла 1-ю

"Реал" занял в группе первое место, а ЦСКА — последнее, хотя дважды обыграл мадридцев. Такого не было никогда.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Впервые с сезона 2007/2008 без евровесны

ЦСКА и "Локо" не вышли никуда, и такого давно не было. Последние 10 лет были плей-офф ЛЧ или ЛЕ хотя бы у одной команды.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

7 очков — слишком мало?

ЦСКА не вышел даже в Лигу Европы, набрав 7 очков. Однако "Зениту" в 2013 году хватило и 6 баллов, чтобы попасть в плей-офф ЛЧ.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

ЦСКА набрал очков больше всех команд, занявших 4-е места

Из тех, кто попал в ЛЕ, больше только у "Интера", "Валенсии" и "Наполи".

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

По голам — лучше двух участников плей-офф ЛЧ

ЦСКА забил за групповой этап 8 голов. "Шальке" (6) и МЮ (7) забили меньше, но прошли в плей-офф ЛЧ.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

ЦСКА получит от УЕФА 21,5 млн евро

Армейцы получат 15,25 млн за участие в групповом этапе, 5,4 млн — за две победы над "Реалом" и 0,9 млн — за ничью с "Викторией".

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Ещё 350 млн рублей — от билетов

Помимо выплат от УЕФА, ЦСКА заработал и на проведении матча в "Лужниках". Около 5 млн евро за 3 матча.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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