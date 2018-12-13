Чепиков: Приложим все усилия, чтобы история с обвинениями россиян прекратилась

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Чепиков: Приложим все усилия, чтобы история с обвинениями россиян прекратилась

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Фото: © РИА Новости/Владислав Белогруд

Вице-президент Союза биатлонистов по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков в интервью телеграм-каналу Life Shot прокомментировал произошедший вчерашним вечером визит полиции в расположение сборной России из-за обвинений в допинге:

— Надо задействовать адвокатов и Союз биатлонистов России, президент СБР Владимир Драчёв завтра утром туда вылетает. Я советую ребятам выступать на Кубке мира, не переживать сильно. Мы постараемся сделать всё, чтобы эта история прекратилась.

Австрийская прокуратура в ответ на запрос Лайфа сообщила, что инкриминируемое россиянам нарушение закона произошло во время чемпионата мира 2017 года, который проводился там же, в Хохфильцене.

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