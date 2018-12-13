Российского биатлониста уже в третий раз обвиняют в допинге. Как это возможно?

После вчерашнего визита австрийской полиции в расположение сборной России по биатлону и очередных обвинений в допинге больше всего обидно за Александра Логинова. Лучший на данный момент наш биатлонист сталкивается с подозрением в третий раз за пять лет — это уникальная ситуация в истории спорта.

Вчера вечером, когда сборная России заканчивала последнюю тренировку перед стартом второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, никто не знал, что предстоящий день будет одним из самых чёрных в новейшей истории нашего биатлона. В гостиницу, где расположилась команда, вошла австрийская полиция и вручила повестки на допрос тем россиянам, кто, по мнению властей, виновен в допинговых нарушениях во время чемпионата мира 2017 года. Вероятно, полиция сознательно действовала неожиданно — мало ли, преступники сбегут на лыжах, прихватив винтовки. Врач сборной России Евгений Шутов в интервью Лайфу рассказал, что "всё произошло внезапно".

Список обвиняемых хотя официально и не оглашен, но уже известен — это спортсмены Антон Шипулин, Александр Логинов, Ирина Старых, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также персонал сборной — врачи и массажисты Евгений Шутов, Дмитрий Топычканов, Александр Селявкин, Артём Крынцилов и тренер Александр Касперович. Кто-то ещё работает в команде, как Шутов, кто-то — вообще занят сейчас в другом виде спорта. Крынцилов, к примеру, работает в гандболе.

Из всего списка особенно выделяется Логинов. Он бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. На данный момент это лучший российский биатлонист — он идёт четвёртым в Кубке мира, завоевал две медали в словенской Поклюке, причём в гонке преследования обидно лишился золота из-за падения перед самым финишем.

26-летний саратовец далеко не стар по меркам биатлона, но чуть ли не половина его карьеры проходит под знаком допинг-обвинений. Это абсолютно уникальный случай в истории спорта — за пять лет Александра обвиняют в допинге уже третий раз! Но дисквалифицирован он был лишь однажды.

Обвинение первое: ЭПО

Первое обвинение предъявил в ноябре 2013 года Международный союз биатлонистов (IBU). Только в феврале Логинов дебютировал на Кубке мира и сразу "выстрелил", заняв в первых двух гонках 5-е и 3-е места. Но уже в ноябре по едва начавшейся карьере на высшем уровне был нанесён удар — взятая во внесоревновательный период проба навела на подозрения. Целый год специалисты ждали появления нового способа её анализа, и Логинов продолжал соревноваться. Даже съездил на Олимпиаду в Сочи, но там поучаствовал только в индивидуальной гонке и занял 30-е место.

А в ноябре 2014 года в СБР пришла информация о подтверждении подозрений. У Александра нашли столь знакомый российским лыжникам и биатлонистам эритропоэтин, или ЭПО, который не раз косил наши сборные на Олимпиадах и чемпионатах мира. Подозреваемый тогда отказался от вскрытия пробы Б, по сути, признав вину.

Обвинение второе: Доклад Макларена

Молодой талантливый спортсмен пропустил очень много — два года, но вернулся в ноябре 2016-го и сходу победил на чемпионате Европы, а дальше поехал в Хохфильцен на чемпионат мира и взял бронзу в смешанной эстафете. Многие иностранцы встретили отбывшего дисквалификацию спортсмена прохладно: Мартен Фуркад не подавал руки, дошло даже до конфликта на подиуме.

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Однако на деле спокойная жизнь длилась, по сути, всего месяц. Уже в декабре 2016 года канадский юрист Ричард Макларен презентовал вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. Россия его до сих пор не признаёт. Место в списке из 1000 спортсменов нашлось всем — и Шипулину, и в том числе Логинову.

Официально имена кодам типа А0001 так и не были даны, но есть все основания считать, что в чёрном листе присутствует и герой этого рассказа. В распоряжении Лайфа есть документ с некоторыми открытыми именами списка. Пока неведомый инсайдер не ошибся ни разу — он точно спрогнозировал перед Олимпиадой в Пхёнчхане, кого из 28 спортсменов дисквалифицирует МОК в первую очередь, точно назвал имена обвиняемых футболистов.

Согласно документу, в докладе Макларена Логинов фигурирует под номером А0491. И на этот раз WADA засомневалась в результатах пробы мочи и крови от 6 января 2014 года. В системе ADAMS был зарегистрирован негативный результат, но (по мнению Макларена) вполне реально, что произошла махинация с участием главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Официальных бумаг предъявлено не было, ситуация с докладом Макларена остаётся в подвешенном состоянии. CAS вроде бы наказал на его основании 11 наших спортсменов, а ещё 28 оправдал. Понять, была ли система российского допинга, на основании этих цифр сложно. Но в Пхёнчхан Логинов и другие звёзды российского биатлона не поехали.

Обвинение третье: Махинации с переливанием крови

Третье обвинение прозвучало вчера. Теперь к IBU и Макларену присоединилась австрийская прокуратура. Сам Логинов рассказал, что россияне обвиняются "в махинациях с переливанием крови и ещё с чем-то". Видимо, от наших биатлонистов в ближайшие годы так и не отстанут — и призрак Родченкова ещё долго будет преследовать всё новых и новых биатлонистов по миру.

Остаётся ожидать реальных доказательств и доводов стороны обвинения — пока с этим в деле Родченкова — Макларена было слабо. Правда, теперь сюжет другой — чемпионат мира 2017 года. На нём, как мы говорили, Логинов взял бронзу в смешанной эстафете — главную награду всей жизни, а мужская сборная без него стала чемпионом мира в эстафете мужской.

Логинова, уже привыкшего к этим ситуациям, вряд ли можно сломить новыми обвинениями. Желаем не обращать на это внимания и продолжить борьбу за Кубок мира. Судя по первым результатам, он способен в нынешнем сезоне заменить на позиции лидера сборной Антона Шипулина.