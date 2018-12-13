Хоккеист нокаутировал судью шайбой и забил гол, но его не засчитали — видео

В Национальной хоккейной лиге случился весьма забавный и неожиданный эпизод с участием одного из арбитров.

Защитник "Сент-Луис Блюз" Роберт Бертуццо забил весьма нетривиальный гол в матче с "Флоридой". Шайба после мощного щелчка хоккеиста угодила прямо в судью, отправив того в нокаут, а затем отлетела в ворота. Пока он пытался подняться, на арене начала играть музыка, символизирующая празднование забитого гола.

Однако шайбу в итоге засчитывать не стали. Согласно правилам, судья не может участвовать в забитых голах. Впрочем, в последнее время таких эпизодов в НХЛ не случалось.

"Сент-Луис", даже несмотря на отменённый гол, всё равно одержал победу со счётом 4:3.