Карпина дисквалифицировали на шесть матчей на чемпионате России

Главный тренер "Ростова" был наказан за толчок резервного арбитра во время матча 17-го тура РПЛ.

Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц, наставник "Ростова" Валерий Карпин понесёт санкции за толчок судьи во время матча против самарских "Крыльев Советов". Он отметил, что на заседании рассматривали только контакт с арбитром, разговор на повышенных тонах с ненормативной лексикой зафиксирован не был.

Было принято решение дисквалифицировать Карпина на шесть матчей чемпионата России, на три из них условно. Помимо этого, он должен будет оплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Также по итогам заседания КДК РФС было принято решение наказать московский "Спартак" закрытием трибуны В на "Открытие-арене" в следующем матче из-за поведения фанатов. В игре с "Локомотивом" болельщики красно-белых оскорбляли голкипера Маринато Гильерме по расовому признаку, а также скандировали кричалки с ненормативной лексикой.