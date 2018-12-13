Победа и рекорд. Российский пловец выиграл золото чемпионата мира

Кирилл Пригода стал лучшим на дистанции 200 метров брассом на мировом первенстве в китайском Ханчжоу.

22-летний российский пловец Кирилл Пригода выиграл золотую медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Спортсмен не просто быстрее всех преодолел дистанцию, но и установил мировой рекорд — 2 минуты 0,16 секунды.

Это первая золотая медаль для российской команды на этих соревнованиях. При этом в активе пловцов из России уже есть серебро за эстафету 4х100 м вольным стилем, а также две бронзы: в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем и на дистанции 100 м на спине.

Пригода выиграл три золотые медали на чемпионате мира 2016 года, а также две — на чемпионате Европы прошлого года.