Из "Бутырки" с любовью. Мамаев прислал жене огромный букет цветов

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Из "Бутырки" с любовью. Мамаев прислал жене огромный букет цветов

2027

Фото: © Instagram / alana_mamaeva

Алана Мамаева опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию с цветами и признаниями в любви от мужа. Ранее она обвинила его в измене.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, который находится в СИЗО "Бутырка", прислал огромный букет красных роз своей супруге Алане, а также приложил открытку с признанием в любви.

— Я тебя люблю. Твой муж из "Бутырки", — говорится в записке.

<p>Скриншот Instagram.com/alana_mamaeva</p>

До этого Алана жаловалась на измену футболиста, однако смогла простить его и продолжает поддерживать Павла в суде и социальных сетях.

Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин Новый год встретят в СИЗО "Бутырка". Ранее суд продлил футболистам арест до 8 февраля.

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