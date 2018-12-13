Из "Бутырки" с любовью. Мамаев прислал жене огромный букет цветов

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, который находится в СИЗО "Бутырка", прислал огромный букет красных роз своей супруге Алане, а также приложил открытку с признанием в любви.
— Я тебя люблю. Твой муж из "Бутырки", — говорится в записке.
До этого Алана жаловалась на измену футболиста, однако смогла простить его и продолжает поддерживать Павла в суде и социальных сетях.
Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин Новый год встретят в СИЗО "Бутырка". Ранее суд продлил футболистам арест до 8 февраля.
- Популярные
- По времени