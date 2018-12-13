Троих разом. Русский гонщик совершил лучший обгон года в "Формуле-2" — видео

Артём Маркелов из "Русского времени" занял сразу три места в традиционном топ-10 по итогам сезона.

Официальный аккаунт "Формулы-1" на Youtube подвёл итоги года в чемпионате — младшем брате "Королевских гонок" — "Формуле-2". В топ-10 лучших обгонов по итогам сезона трижды попал российский гонщик команды "Русское время" Артём Маркелов. Он занял десятое, третье и первое места в рейтинге. Лучшим обгоном года признали манёвр россиянина на последнем круге гонки в Австрии, где он разом обошёл трёх соперников и в итоге финишировал первым.

Новички "Формулы-1" Ландо Норрис и Джордж Рассел на двоих попали в рейтинг столько же раз, сколько Маркелов один. Однако успехи в обгонах не помогли россиянину ни выиграть чемпионат (он стал пятым), ни вообще в нём остаться (команда "Русское время", в 2017 году выигравшая общий зачёт, теперь не будет выступать в чемпионате).