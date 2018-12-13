СМИ: Топ-клубы Европы заинтересовались игроками ЦСКА

Самым реальным кандидатом на отъезд в более сильный чемпионат называется Марио Фернандес.

После невероятной победы московского ЦСКА над мадридским "Реалом" в СМИ появилась информация об интересе к игрокам армейцев со стороны европейских клубов. По данным Sport24, итальянские "Наполи", "Интер" и "Рома" хотят видеть в своём составе защитника Марио Фернандеса.

Также на карандаше у топ-команд находятся полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Фёдор Чалов. Однако, какие именно клубы ими интересуются, не уточняется.

Авторитетный портал transfermarkt.com оценивает Фернандеса в 20 миллионов евро, Чалова — в 5, а Ахметова — в 1,8. Все они связаны с армейским клубом долгосрочными контрактами.

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