РФС признал Дзюбу футболистом года

В тройку лидеров также вошли Игорь Акинфеев и Марио Фернандес, которые зажгли на домашнем чемпионате мира.

На официальном сайте Российского футбольного союза сообщили, что нападающий петербургского "Зенита" и капитан национальной сборной Артём Дзюба был признан лучшим игроком 2018 года.

Второе место по итогу голосования досталось вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву, а замкнул тройку лидеров его напарник по клубу Марио Фернандес. В итоговую пятёрку также вошли Роман Зобнин и Денис Черышев.

В прошлом году звание лучшего футболиста досталось Квинси Промесу, а в 2016-м — Фёдору Смолову.

Отметим, что в голосовании принимают участие тренеры российских клубов, журналисты, болельщики и др.