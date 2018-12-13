Сборная России по хоккею стартовала с волевой победы на Кубке Первого канала

В первом для себя матче российского этапа Евротура на "Арене Легенд" подопечные Ильи Воробьёва, уступая к 43-й минуте 0:2, вырвали победу по буллитам.

Шведы противопоставили россиянам традиционный прагматизм и уже на пятой минуте реализовали свой первый же момент — счёт открыл Том Нильссон из "Юргордена". У россиян было преимущество, четыре минуты игры в большинстве, но викинги умело оборонялись, да и наши в завершающей фазе были неточны, а часто подводил брак при передачах.

Во втором периоде ситуация повторилась — швед Дальбек проверил Сорокина броском от левого борта, российского вратаря закрыли, и шайба залетела в ворота — 0:2.

Однако в третьем периоде наших наконец-то прорвало, и зрители на Автозаводской увидели камбэк. Их было довольно много для вечера четверга — да и больше матч нигде особо посмотреть было нельзя. По общедоступным каналам его не показывали, оставались пиратские трансляции и... метро. Неожиданно в Москве после чемпионата мира по футболу решили возобновить крутую традицию и показывать спорт на экранах в вагонах. Теперь люди ждут биатлон.

Футбол в метро был.

Теперь хоккей.

Жду биатлон) pic.twitter.com/VAtkBoJmIu — Yulia (@S_jul) 13 декабря 2018 г.

Уже в начале третьей двадцатиминутки подопечные Ильи Воробьёва реализовали третье большинство — гол организовали московские армейцы Нестеров и Григоренко.

А уже через две минуты счёт был 2:2 благодаря броску защитника Гаврикова.

Шведы заметно задёргались, а сборная России прижала соперника к воротам Юханссона, для которого "ЦСКА Арена", или "Арена Легенд", является домашней. Только чудом не удалось забросить третью шайбу в основное время и оформить красивую победу. На 59-й минуте скандинавов спасла штанга.

Но уже через минуту ненужное удаление схватил Шалунов, и в овертайме в формате 4 на 3 Сорокину пришлось не раз "сэйвить". Дополнительно потренировать голкипера решил Нестеров, сфоливший за чужими воротами, но Сорокин всё-таки втащил россиян в серию буллитов.

В ней было исполнено 9 бросков, и только один оказался точным. Тот, кто начинал камбэк — Григоренко, его и завершил. Сложный матч длиной 2 часа 44 минуты всё же завершился важной победой. Теперь на очереди — Чехия в субботу и Финляндия в историческом матче на футбольной "Газпром-арене".

Кубок Первого канала. 1-й тур

Швеция — Россия — 2:3Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

04:49 — Нильссон (Хольм)

33:27 — Дальбек

43:24 — Григоренко (Нестеров)

44:25 — Гавриков (Кадейкин)

65:00 — Григоренко