Бесславно начали, бесславно кончили. "Спартак" вылетел из ЛЕ, проиграв в Испании

В последнем матче группового этапа Лиги Европы красно-белые проиграли "Вильярреалу" 0:2 и досрочно завершили выступления на европейской арене в сезоне 2018/19.

Чемпионство "Спартака" и возвращение его на одну из ведущих ролей в российском чемпионате неизбежно должно было повысить планку ожиданий. И перед этим сезоном парой побед в Лиге Европы удовлетвориться уже было нельзя — клуб начинал с квалификации Лиги чемпионов, красно-белая торсида наверняка ждала продолжения эпопеи Карреры в главном еврокубке.

Однако бесславно стартовавшей кампании суждено было так же и закончиться. Всё началось со странного и скандального матча против команды ПАОК и вылета из ЛЧ, затем на очереди было безвольное поражение в Вене, дикие домашние 3:3 с "Вильярреалом", 4:3 — с "Рейнджерс" и очередной позор во встрече с "Рапидом", уже при Кононове. Так что в Вильярреале "Спартак" устраивал только один исход — потопление "жёлтой подлодки", победа над испанцами. Прямо как у ЦСКА с его беспощадным и бессмысленным разгромом "Реала".

Однако для спартаковцев всё сразу пошло не так. "Жёлтым" помогли рикошет, а затем пассивная игра Мельгарехо, который позволил пробить из-под парагвайца нигерийцу Саму Чуквезе точно в дальний угол.

Свои (и очень хорошие) моменты были у Зе Луиша, Луиса Адриано, Ханни и даже хедлайнера последних дней Глушакова, их хватило бы на несколько игр. Но все были успешно растранжирены.

А сразу после перерыва вильярреальцы наказали россиян и открыли второй тайм голом из раздевалки. Отличился ещё один африканец, камерунец Экамби. Максименко после удара с острого угла был неуклюж и не выручил.

После этого на стадионе "Мадригал" начался настоящий обмен ударами, Зе Луиш расстрелял ударом по пустым воротам штангу, тут же испанцы ответили своей перекладиной, но в целом всё было ясно. Нынешний "Спартак" сделать 3:2 из 0:2 не мог, хотя похожее каким-то чудесным образом получилось у Рианчо в игре с "Рейнджерс". Но ни замены Кононова с выходом Ташаева и Педро Роши, ни бодрая поддержка фанатов, которые легко перекрикивали местный стадион, не помогли забить хотя бы гол. В самой концовке после "топтания" по ноге Джано Ананидзе был удалён Хауме Коста, а на поле вспыхнула драка. Хоть как-то спартаковцы смогли хотя бы выпустить пар.

"Вильярреал" поменял тренера за три дня, и это сработало. "Спартак" поменял тренера три недели назад, и первоначального запала с учётом всех внутренних склок не хватило. Может быть, лишние матчи и давление еврокубков Кононову и ни к чему. Он будет строить новую команду зимой, и в чемпионате России есть все шансы бороться за медали и зону Лиги чемпионов. Наверное, чтобы всё продолжалось, как в замкнутом круге.

Лига Европы. Группа G. 6-й тур

"Вильярреал" — "Спартак" — 2:0 (1:0)

Голы: Чуквезе, 11. Экамби, 48.

Итоговое положение:

1. "Вильярреал" — 10

2. "Рапид" — 10

3. "Рейнджерс" — 6

4. "Спартак" — 5