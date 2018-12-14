Всё равно первые. "Зенит" проиграл "Славии" в ничего не значащем матче ЛЕ

Санкт-петербургский клуб, несмотря на поражение, остался на первом месте в своей группе.

Пока московские клубы поочередно занимали четвёртые места в разных турнирах, питерскому "Зениту" переживать перед последним туром было не о чем. Команда Сергея Семака не просто гарантировала себе выход из группы, но и первое место. Поэтому финальный матч группового этапа превращался для питерцев в пустую формальность.

А вот о пражской "Славии" сказать то же самое было нельзя. Чехи теоретически могли потерять своё второе место, если бы уступили "Зениту", а в параллельном поединке "Копенгаген" и "Бордо" не сыграли бы вничью. Поэтому "Славии" нужно было побеждать самой, чтобы ни от кого не зависеть.

В ситуации, когда одним ничего не было нужно, а у других решалась судьба, победили, собственно, те, кому это было необходимо. Хозяева открыли счёт на исходе получаса игры.

А спустя несколько минут роскошным дальним ударом удвоили своё преимущество.

"Зенит" голом ответить не сумел, но и необходимости в этом не было. А вот для "Славии" победа оказалась жизненно важной. "Бордо" обыграл "Копенгаген" и догнал чехов по очкам, опережая по личным встречам, но дополнительные показатели считать не пришлось, потому что пражане сделали то, что от них требовалось, — выиграли.

А "Зенит" присоединился к "Краснодару", став вторым российским клубом, который ждёт еврокубковая весна. А пока — отпуск.

Лига Европы, 6-й тур

Группа C

"Славия" — "Зенит" — 2:0

Голы: Зрмгал, 32' (1:0); Стох, 41' (2:0)

Турнирная таблица: