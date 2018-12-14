Всё равно первые. "Зенит" проиграл "Славии" в ничего не значащем матче ЛЕ

Пока московские клубы поочередно занимали четвёртые места в разных турнирах, питерскому "Зениту" переживать перед последним туром было не о чем. Команда Сергея Семака не просто гарантировала себе выход из группы, но и первое место. Поэтому финальный матч группового этапа превращался для питерцев в пустую формальность.
А вот о пражской "Славии" сказать то же самое было нельзя. Чехи теоретически могли потерять своё второе место, если бы уступили "Зениту", а в параллельном поединке "Копенгаген" и "Бордо" не сыграли бы вничью. Поэтому "Славии" нужно было побеждать самой, чтобы ни от кого не зависеть.
В ситуации, когда одним ничего не было нужно, а у других решалась судьба, победили, собственно, те, кому это было необходимо. Хозяева открыли счёт на исходе получаса игры.
⚽ Первый гол чешской команды.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 декабря 2018 г.
Подключайтесь к трансляции игры #СлавияЗенит на https://t.co/7AhUqatvSL
#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/g6veCn1iVV
А спустя несколько минут роскошным дальним ударом удвоили своё преимущество.
⚽ Первый гол чешской команды.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 декабря 2018 г.
Подключайтесь к трансляции игры #СлавияЗенит на https://t.co/7AhUqatvSL
#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/g6veCn1iVV
"Зенит" голом ответить не сумел, но и необходимости в этом не было. А вот для "Славии" победа оказалась жизненно важной. "Бордо" обыграл "Копенгаген" и догнал чехов по очкам, опережая по личным встречам, но дополнительные показатели считать не пришлось, потому что пражане сделали то, что от них требовалось, — выиграли.
А "Зенит" присоединился к "Краснодару", став вторым российским клубом, который ждёт еврокубковая весна. А пока — отпуск.
Лига Европы, 6-й тур
Группа C
"Славия" — "Зенит" — 2:0
Голы: Зрмгал, 32' (1:0); Стох, 41' (2:0)
Турнирная таблица:
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