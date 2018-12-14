Сестра биатлониста Логинова: Саша пережил столько, что ему уже пофиг на скандалы

Лайф поговорил о последних событиях вокруг сборной России и об обвинениях в допинге с сестрой лучшего на данный момент российского биатлониста Александра Логинова — Татьяной Брегедой.

Татьяна в своё время занятиями биатлоном увлекла и брата. И, можно сказать, благодаря ей у нас появился биатлонист топ-уровня, выигрывающий медали чемпионата и Кубка мира. До этого Логинов занимался каратэ. И это далеко не в самой биатлонной Саратовской области, из которой Александр потом всё же перебрался в Тюменскую. Сама же Татьяна закончила заниматься биатлоном ещё в 2010 году, в 17 лет.

По словам Татьяны, на произошедшее в Австрии Александр отреагировал словом "беспредел", но событий вокруг него было уже столько, что ему теперь всё "пофиг".

Российского биатлониста уже не в первый раз обвиняют в допинге. Как это возможно?

— Татьяна, как вы в семье ко всему этому относитесь? Александр, по сути, третий раз из-за обвинений в допинге страдает — ЭПО, доклад Макларена, теперь австрийская полиция...

— Ну, ЭПО можно объединить с докладом Макларена в какой-то мере, наверное, но это не важно. Действительно, как Саша пишет в соцсетях, он пострадал и в первый раз ни за что ни про что, потому что никакого ЭПО там не было, и теперь. Вдвойне обидно, что начинают нервы мотать перед гонками, не имея никаких на то оснований. И не только ему, а всем членам сборной.

Как к этому относиться? Да плохо! Как к клевете на человека, как к непонятным и нечестным играм. Сейчас такое время, что, будь ты тысячу раз чист, это не гарантия того, что ты будешь спокойно выступать.

— С Александром обсуждали произошедшее?

— Он не такой человек, чтобы всё долго обсуждать. И старается не нервировать семью лишний раз. Обычно пишет: "Всё хорошо, не переживайте, ничего страшного". Обычно такие у него, что ли, отписки. Хотя вчера он написал: "Да это уже беспредел какой-то!" Пытается нас поддерживать. Нам бы его поддерживать, а это он нас старается, человек такой. (Смеётся.)

— Александра и после дисквалификации, и после возвращения иностранцы принимали прохладно, были нехорошие истории с Фуркадом. На него как-то это давило, будет ли давить? Или уже всё равно?

— Я от него такого не слышала — мол, как мне неприятно. Он вообще достаточно хладнокровно всё воспринимает. Они же тоже могут говорить что угодно, всей ситуации не знают же. Атлеты из других стран — они такие же медийные личности, им интересен скандал, интриги какие-то. Да, нам было неприятно немного, но глобально, думаю, и нам, и Саше эти ситуации уже пофиг.

— Начало сезона складывалось почти идеально. Казалось, всё шло в гору...

— Ну, что значит "шло"? Если не отстранят, будем смотреть, как дальнейшие выступления сложатся. Но, конечно, он был доволен тем, как прошёл первый этап в Поклюке. Понятное дело, что сейчас мощнейший моральный прессинг на всю сборную. Но, знаете, и не такое уже переваривали — и Саша, и все наши спортсмены. Надеюсь, они относятся к этому как к очередной попытке помотать нервы. И далеко не факт, что это выльется во что-то. Хотя сейчас такие возможности у этих людей, которые хотят делать зло... Мы в семье надеемся, что это слова и дальше этого ничего не пойдёт.

— Спортивная власть как-то помогает? Тем более что у Логинова это не в первый раз.

— Знаете, не хотелось бы кидать камни ни в чей огород. Я же не знаю всю подоплёку. Может быть, они делают всё верно, но... Конечно, первое ощущение, что наших спортсменов бросили на амбразуру и не защищают. Что всем наплевать на то, как они себя чувствуют, как они под этим прессингом выступают. Надеюсь, что люди, которые возглавляют наш спорт, знают, что делают. И ждём от них какой-то ответной реакции на произошедшее.