Хоккейный сейв года. Василевский пяткой отразил шайбу в матче НХЛ — видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ, где "Тампа-Бэй" встречалась с "Торонто", россиянин Андрей Василевский отразил 48 из 49 бросков. Это достижение стало его личным рекордом. Ранее ему удавалось отразить 46 бросков за игру.
Один бросок он блестяще отразил пяткой, лёжа у ворот.
Благодаря этому россиянина признали первой звездой дня в НХЛ.
Более того, этот матч для Андрея стал первым после травмы. В ноябре Василевский сломал ступню на тренировке и только сейчас полностью восстановился.
Сам матч завершился со счётом 4:1 в пользу "Тампы".
- Популярные
- По времени