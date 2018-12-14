Одного из руководителей ХК "Динамо" обокрали на 2 млн рублей

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Одного из руководителей ХК "Динамо" обокрали на 2 млн рублей

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Как сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, воры обокрали дом заместителя генерального директора ХК "Динамо" в селе Ильинском. Имя пострадавшего не уточняется.

Злоумышленники пробрались в здание, взломав дверь. Они вынесли из дома драгоценные украшения и часы фирмы Rolех. Общая сумма ущерба оценивается в 2,25 миллиона рублей.

Также отмечается, что в доме не было видеонаблюдения и сигнализации. По данному инциденту уже возбудили уголовное дело по статье "Кража".

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