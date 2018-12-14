Синхронистка Шишкина: Бесит превознесение наших футболистов до небес

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию на своей странице в "Инстаграме" высказалась об успехах российских футболистов.

Российская синхронистка Алла Шишкина возмутилась популярностью футбола и отсутствием интереса к её виду спорта.

— "Я очень люблю синхронное плавание, а вы что, какая-то чемпионка? Наши ведь всё время выигрывают" — эту реплику в свой адрес я слышу каждый раз, когда люди узнают, что я синхронистка. Парадокс в том, что синхронное плавание всё равно непопулярный вид спорта в России. Все его вроде смотрят, знают, что есть золото, и на этом всё, но по именам никого не знают, — написала Шишкина в социальной сети. — В то же время в футболе, а особенно после ЧМ-2018, все события обсасывают со всех сторон, знают каждого игрока, даже если он уже года два сидит на скамейке запасных.

Помимо этого она призналась, что её бесят разговоры об успехах футболистов.

— Но более всего бесит, что мало-мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений у синхронисток все принимают как должное и свершившийся факт, который вроде как и достигается легче, — отметила она.

Отметим, что Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.