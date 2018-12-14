Синхронистка Шишкина: Бесит превознесение наших футболистов до небес

Российская синхронистка Алла Шишкина возмутилась популярностью футбола и отсутствием интереса к её виду спорта.
— "Я очень люблю синхронное плавание, а вы что, какая-то чемпионка? Наши ведь всё время выигрывают" — эту реплику в свой адрес я слышу каждый раз, когда люди узнают, что я синхронистка. Парадокс в том, что синхронное плавание всё равно непопулярный вид спорта в России. Все его вроде смотрят, знают, что есть золото, и на этом всё, но по именам никого не знают, — написала Шишкина в социальной сети. — В то же время в футболе, а особенно после ЧМ-2018, все события обсасывают со всех сторон, знают каждого игрока, даже если он уже года два сидит на скамейке запасных.
❌Футбол VS. Синхронное плавание❌ ⠀ ⠀«Ой! Правда? Я смотрю, болею. Я очень люблю синхронное плавание. А вы что какая-то чемпионка? Наши ведь всё время выигрывают»-эту реплику в свой адрес я слышу каждый раз, когда люди узнают, что я синхронистка ⠀ ⠀Но парадокс в том, что синхронное плавание всё равно непопулярный вид спорта в России Все, вроде смотрят, знают, что есть золото и на этом всё. От слова совсем. Никто не интересуется как зовут тех, кто стоит в составе команды. Из тренеров, дай Бог знают Татьяну Покровскую, а об остальных даже и не слышали♀️ ⠀ ⠀ Почему сравнила с футболом?⚽️Потому что это самый популярный вид спорта в нашей стране. Особенно после ЧМ2018 года. События в этом виде спорта обсасывают со всех сторон, знают каждого игрока, даже если он уже года 2 сидит на скамейке запасных. Естественно знают тренеров и всю их биографию, чуть ли не генеалогическое древо до 5 поколения♀️ ⠀ ⠀Но более всего бесит, что мало мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений(от слова ВООБЩЕ) синхронисток все принимают, как должное и свершившийся факт, который вроде как и достигается легче. ⠀ ⠀Я понимаю, что футбол общедоступен и на любительском уровне любой человек может взять мяч и выйти во двор, а вот балету на воде нужно долго учиться и не факт, что получится даже после 10 занятий ⠀ ⠀Но такая ситуация не везде, например, в Испании, спорт номер 1-футбол, 2-теннис и 3-фанфарысинхронное плавание. ⠀ ⠀Как думаете, что нужно делать в России, чтобы синхронное плавание стало популярным? ⠀ ⠀
Помимо этого она призналась, что её бесят разговоры об успехах футболистов.
— Но более всего бесит, что мало-мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений у синхронисток все принимают как должное и свершившийся факт, который вроде как и достигается легче, — отметила она.
Отметим, что Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.
- Популярные
- По времени