Биатлонист Фуркад: На месте Логинова и Старых мне было бы стыдно

Французский биатлонист Мартен Фуркад критично высказался в адрес российских коллег.
— Уже не раз говорил, что я думаю о Старых и Логинове. И они знают моё мнение о них. Мне было бы стыдно на их месте. Кажется ещё, что они всем довольны. Ну пусть так и будет, — сказал Фуркад в эфире немецкого телеканала ARD.
Отметим, что сегодня в австрийском Хохфильцене состоится спринтерская гонка среди мужчин в рамках второго этапа Кубка мира. Участие примут и Фуркад, и Логинов.
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