Биатлонист Фуркад: На месте Логинова и Старых мне было бы стыдно

Пятикратный олимпийский чемпион вновь критично высказался о допинг-скандале в российском биатлоне. Ранее сообщалось, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

Французский биатлонист Мартен Фуркад критично высказался в адрес российских коллег.

— Уже не раз говорил, что я думаю о Старых и Логинове. И они знают моё мнение о них. Мне было бы стыдно на их месте. Кажется ещё, что они всем довольны. Ну пусть так и будет, — сказал Фуркад в эфире немецкого телеканала ARD.

Отметим, что сегодня в австрийском Хохфильцене состоится спринтерская гонка среди мужчин в рамках второго этапа Кубка мира. Участие примут и Фуркад, и Логинов.

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