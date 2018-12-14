Пловец Колесников стал чемпионом мира

Россиянин Климент Колесников завоевал золото чемпионата мира по плаванию, проходящего в Китае. В финальном заплыве он на четыре десятых опередил итальянца Марко Орси и на девять десятых — японца Хиромаса Фудзимори. Пятое место ещё у одного представителя России Сергея Фесикова, ему не хватило до медали 0,1 секунды.

Вчера на чемпионате мира золото на дистанции 200 метров брассом взял Кирилл Пригода.

В медальном зачёте форума лидируют США, Россия на четвёртом месте за Нидерландами и Китаем.

Соревнования проходят на так называемой короткой воде — в 25-метровом бассейне, в отличие от традиционного 50-метрового, который используют на чемпионатах мира по водным видам спорта раз в два года.