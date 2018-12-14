Скончался чемпион СССР по хоккею Кострюков

Заслуженный тренер СССР и РСФСР по хоккею, бывший защитник клуба "Крылья Советов" Анатолий Кострюков скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Прощание с Кострюковым состоится в воскресенье на Ваганьковском кладбище.

Кострюков выступал за московские "Крылья Советов" на позиции защитника в 1948–1957 годах. Кострюков стал чемпионом СССР в последний год своей карьеры.

После окончания карьеры хоккеиста Кострюков успешно работал старшим тренером московского "Локомотива", возглавлял челябинский "Трактор", югославский клуб "Медвешчак-Гортан" и сборную Югославии, а также работал в сборных СССР различных возрастов.