Догнать Бё — это утопия. Норвежец разделался с Фуркадом в Австрии, Логинов — 8-й

Победителем гонки стал пролетевший на космической скорости трассу Йоханнес Бё, даже с промахом опередивший отстрелявшего чисто Мартена Фуркада на 8,6 секунды.
Третье место — у немца Бенедикта Долля, он отстал на 10 секунд от победителя.
Очень мощно выступила французская сборная, наряду с Фуркадом в топ-7 попали Гигонна и Дестьё.
К сожалению, наши мужчины не смогли поддержать почин девушек, которые ответили на проблемы с полицией первой медалью за два года. Россиян почти не показывали на официальной международной трансляции IBU, исключением стал только финиш Александра Логинова. Он и стал лучшим из представителей России, заняв восьмое место с промахом. Без него Александр был бы четвёртым. Ещё один россиянин, Матвей Елисеев, стал 19-м с двумя промахами, хотя без них также мог претендовать на куда более высокие места.
Кубок мира, 2-й этап. Спринт. Мужчины
1. Й. Бё (Норвегия) — 24.49,2 (1)
2. М. Фуркад (Франция) — +8,6 (0)
3. Долль (Германия) — +10,2 (0)
...
8. Логинов (Россия) — +38,5 (1)
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