Догнать Бё — это утопия. Норвежец разделался с Фуркадом в Австрии, Логинов — 8-й

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Догнать Бё — это утопия. Норвежец разделался с Фуркадом в Австрии, Логинов — 8-й

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Йоханнес Бё. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В австрийском Хохфильцене завершился мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стал пролетевший на космической скорости трассу Йоханнес Бё, даже с промахом опередивший отстрелявшего чисто Мартена Фуркада на 8,6 секунды.

Третье место — у немца Бенедикта Долля, он отстал на 10 секунд от победителя.

Очень мощно выступила французская сборная, наряду с Фуркадом в топ-7 попали Гигонна и Дестьё.

К сожалению, наши мужчины не смогли поддержать почин девушек, которые ответили на проблемы с полицией первой медалью за два года. Россиян почти не показывали на официальной международной трансляции IBU, исключением стал только финиш Александра Логинова. Он и стал лучшим из представителей России, заняв восьмое место с промахом. Без него Александр был бы четвёртым. Ещё один россиянин, Матвей Елисеев, стал 19-м с двумя промахами, хотя без них также мог претендовать на куда более высокие места.

Кубок мира, 2-й этап. Спринт. Мужчины

1. Й. Бё (Норвегия) — 24.49,2 (1)

2. М. Фуркад (Франция) — +8,6 (0)

3. Долль (Германия) — +10,2 (0)

...

8. Логинов (Россия) — +38,5 (1)

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