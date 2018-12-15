Нурмагомедовых много не бывает. Брат Хабиба дебютировал в ММА с победы

В Самаре прошёл турнир по смешанным единоборствам (ММА) "Битва на Волге — 8", в рамках которого состоялся дебют в профессиональном ММА Османа Нурмагомедова — двоюродного брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

В любительском спорте Осман, несмотря на юный возраст (20 лет), уже успел стать чемпионом России и мира по смешанным единоборствам и, по мнению специалистов, имеет все шансы вырасти в звезду мирового спорта. Соперником Нурмагомедова стал Дмитрий Берестовский. В первом раунде Осман продемонстрировал превосходство в ударной технике над соперником. Как итог — врач запретил Дмитрию выходить на вторую пятиминутку из-за гематомы под левым глазом. Победа техническим нокаутом Османа Нурмагомедова — прекрасный дебют!

В этот же вечер в самарскую клетку должен был подняться старший брат Османа — Омар Нурмагомедов. Но за несколько дней до турнира действующий чемпион организации "Битва на Волге" получил травму: защита титула от претендента из Бразилии Вагнера Лимы перенесена на весну 2019 года.

Увидели зрители на этом турнире и Хабиба Нурмагомедова, яростно переживавшего за представителей своей команды Eagles MMA. Самого популярного спортсмена России организаторы решили не отпускать из Самары с пустыми руками, подарив Хабибу ключи от автомобиля.

Помимо кузена Орла, участниками турнира "Битва на Волге — 8" от Eagles MMA стали Шамиль Темирханов и Абдурахман Гитиновасов. В соперники 25-летнему легковесу Темирханову (1–3–0) матчмейкеры определили Руслана Таюкова (1–0–0), бой между ними завершился в первом раунде. Таюков, пережив стартовый натиск Шамиля, сумел выйти на доминирующую позицию в партере и завершить бой добивающими ударами.

Абдурахман Гитиновасов (4–0–0) продолжает свой победный марш и по итогам встречи с Иваном Жвирбли (3–1–0). Уверенно забрав стартовые два раунда, дагестанский боец функционально "подсел" в третьей пятиминутке, оказавшись на грани технического нокаута. Но всё же Гитиновасов смог проявить силу воли и, невзирая на неимоверную усталость, дотерпел до финального гонга. По нашей информации, следующим противником Абдурахмана станет финалист Олимпийских игр по греко-римской борьбе из Армении Мигран Арутюнян. Боец по прозвищу Маэстро в считаные минуты уничтожил своего соперника, получив право оспорить титул чемпиона "Битвы на Волге". Для обоих соперников предстоящий поединок станет серьёзнейшим испытанием и обернётся для одного из них первым поражением в карьере. Сумеет ли тренерский штаб Орлов во главе с Хабибом Нурмагомедовым найти контраргументы фантастической борьбе Арутюняна — вопрос на миллион.

В двух главных событиях "Битвы на Волге — 8" на кону стояли пояса организации в полутяжёлом и супертяжёлом дивизионах. 24-летний уроженец Сызрани Владимир Селивёрстов уже в первом раунде решил исход встречи с Кириллом Кузьминым, отправив представителя Альметьевска в глубокий нокаут. Селивёрстов посвятил столь яркую победу дочери, которая должна появиться на свет в начале 2019 года.

Скоротечным получился поединок и в битве тяжей: действующий чемпион организации Шамиль Абасов устроил мастер-класс ударной техники для соперника с Украины Юрия Проценко. Чемпион мира по кикбоксингу из Самары на первых же секундах отправил претендента на настил клетки фирменным хай-киком (удар ногой в голову). Но, к удивлению болельщиков, Проценко умудрился после сокрушительного удара "выжить" и продолжить бой. Впрочем, Юрия хватило ненадолго… Спустя минуту Шамиль Абасов завершил поединок градом добивающих ударов, оставаясь непобеждённым супертяжеловесом. Самарец имеет прекрасную технику и ударную мощь, что делает его любимцем поклонников смешанных единоборств. Важная особенность — Шамиль пытается завершать свои выступления на первых же секундах, даря зрителям настоящее зрелище.

При всём уважении к Юрию Проценко на Шамиля Абасова интересно взглянуть в сражениях с более серьёзной оппозицией… К примеру, с другим ярким ударником Сергеем Павловичем, который, по некоторым данным, не имеет действующего контракта с UFC.