МОК потребовал вернуть золотые медали Сочи-2014 ещё у трёх спортсменов из России

Пресс-служба Международного олимпийского комитета рассказала Лайфу, что отправила требование вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи трём российским спортсменам-чемпионам тех Игр.

Напомним, ранее было известно о том, что МОК потребовал вернуть награды у бобслеиста Александра Зубкова, который в ответ подал иск в Московский городской суд и выиграл, на основании чего отказывается выполнять решения МОК и CAS (Спортивного арбитражного суда).

После этого корреспондент Лайф отправил запрос в комитет, и спустя неделю представители олимпийского движения ответили, что также попросили вернуть завоёванные призы бобслеистов Алексея Воеводу, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло:

— МОК уже потребовал вернуть медали у 11 российских атлетов, которые совершили нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи, подтверждённые Спортивным арбитражном судом, а также у их партнёров в командных соревнованиях.

Дисквалификации МОК действительно были подтверждены 11 спортсменов, но среди них только двое золотых призёров — Александр Зубков и Алексей Воевода. Кроме того, вместе с ними в четвёрках выступали Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло. Таким образом, все они обязаны отдать медали.

Напомним, после решения Московского городского суда по делу Зубкова апелляцию подал Олимпийский комитет России, который стремится выполнить волю МОК.

Как ранее писал Лайф, Россия благодаря решению CAS всё же выиграла медальный зачёт домашней Олимпиады по серебру. На распределение наград сегодняшнее письмо не повлияет.

Мы всё-таки выиграли Олимпиаду! Медальный зачёт Сочи-2014 после вердикта CAS