"Нам не дали информации". IBU отказался отстранять российских биатлонистов

Пресс-служба Международного союза биатлонистов рассказала Лайфу, что по итогам заседания исполнительного комитета организации не было принято решения дисквалифицировать подозреваемых австрийской полицией в допинге российских спортсменов.

Напомним, перед этапом Кубка мира в Хохфильцене было объявлено о подозрениях в отношении пяти биатлонистов сборной России — Антона Шипулина, Александра Логинова, Евгения Гараничева, Алексея Волкова и Ирины Старых. В расположение сборной пришла полиция. Логинов, Гараничев и Старых после этого выступили в первых гонках этапа.

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IBU провёл заседание исполкома, на котором среди прочих пунктов программы была реакция на извещение от австрийских властей, но оснований для отстранения наших не нашли:

— Исполнительный комитет IBU обсудил информацию, переданную австрийскими властями по поводу идущего расследования в отношении сборной России по биатлону.

Исполнительный комитет считает, что на данный момент никаких действий не должно быть предпринято. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации касательно расследования, — кроме той, что была опубликована.

IBU остаётся сконцентрированным на работе с действующим руководством Союза биатлонистов России по выполнению критериев, которые обеспечат лучшее осуществление СБР антидопинговой программы, — сказано в сообщении.

Таким образом, все российские биатлонисты могут выступать на соревнованиях, в том числе и на сегодняшних стартах Кубка мира.

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