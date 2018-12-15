Биатлонистка Старых финишировала восьмой в Хохфильцене, Мякяряйнен выиграла

Остальные российские спортсменки не смогли попасть в десятку в гонке преследования.

В австрийском Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Во время гонки преследования россиянки не смогли навязать конкуренткам борьбу за медали. Лучшей из наших стала Ирина Старых, которая финишировала восьмой. У Екатерины Павловой 18-е место, Екатерина Юрлова, которая стартовала с третьей позиции, пришла к финишу только 20-й. Ей помешали четыре промаха на огневых рубежах.

Выиграла же 10-километровую гонку финская спортсменка Кайса Мякяряйнен. Компанию на пьедестале почёта ей составили Паулина Фиалкова из Словакии и итальянка Доротея Вирер.

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Биатлон.

Кубок мира.

Хохфильцен, Австрия.

Гонка преследования.

Женщины

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 30.53,1(3).

2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1,5 (2).

3. Доротея Вирер (Италия) — +2,8 (4). …

8. Ирина Старых (Россия) — +24,8 (0)…

18. Евгения Павлова (Россия) — +1.25,6 (0)…

20. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.32,9 (4)…

48. Валерия Васнецова (Россия) — +3.46,1 (5).