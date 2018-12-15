Тотальный разгром. Сборная России забросила 7 шайб Чехии на Кубке Первого канала

Второй матч на Кубке Первого канала для сборной России по хоккею получился гораздо проще дебютного. Однако по стартовым минутам этого сказать было нельзя. Хозяева турнира открыли счёт на 4-й минуте усилиями Василия Токранова. Однако чехи спустя каких-то 60 секунд сумели сравнять счёт, обозначив свои претензии на итоговый результат.
Ну что ж, это судейское решение не помешает нам посмотреть гол великолепного Василия. Мощь! #RUSCZE pic.twitter.com/48JEkwhInF— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 декабря 2018 г.
Однако, как выяснилось впоследствии, это была лишь иллюзия сопротивления. Россияне тут же вышли вперёд: цифру 2 на табло зажёг Прохоркин. А во втором периоде уже не оставили чехам никаких шансов: Локтионов, Капризов и Кузьменко поочередно довели счёт до разгромного — 5:1. Особенно красивым получился точный бросок Локтионова в девятку прямо из круга вбрасывания.
Прямо со вбрасывания. Прямо в девятку!#RUSCZE pic.twitter.com/kxGkG07P4N— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 декабря 2018 г.
А вот гол Капризова засчитывать сразу же судьи не торопились. Арбитры долго смотрели повторы и консультировались, потому что возникла спорная ситуация: было неясно, накрыл вратарь шайбу ловушкой за линией или успел спасти ворота.
Там краткий пересказ "Войны и мира", не иначе.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 декабря 2018 г.
Ну, судя по продолжительности видеопросмотра... #RUSCZE pic.twitter.com/cnAyLTvM2J
В заключительном периоде Кузьменко и Локтионов забили в крышку чешского гроба последние гвозди, оформив по дублю.
Красоту заказывали? Только что подвезли, свеженькая.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 декабря 2018 г.
Андрррей Кузьменко!#RUSCZE pic.twitter.com/xL3uspcJk1
Гостей хватило только на то, чтобы отыграть ещё одну шайбу, счёт стал 7:2.
Сборная России одерживает разгромную победу над командой Чехии и сравнивается с финнами по победам и очкам на Кубке Первого канала. Победитель второго этапа Еврохоккейтура определится завтра во время матча в Санкт-Петербурге, который пройдёт на футбольном стадионе.
Кубок Первого канала. 2-й тур
Россия — Чехия — 7:2
04:15 — Токранов (Плотников, Прохоркин)
05:08 — Кубалик (Немец)
07:48 — Прохоркин (Плотников)
23:40 — Локтионов (Григоренко)
32:09 — Капризов (Нестеров, Григоренко)
37:07 — Кузьменко (Каблуков)
42:27 — Кузьменко
53:02 — Кубалик (Здрагал)
56:06 — Локтионов (Гусев)
Турнирная таблица:
- Россия — 5 очков;
- Финляндия — 4 очка;
- Чехия — 2 очка;
- Швеция — 1 очко.
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