Тотальный разгром. Сборная России забросила 7 шайб Чехии на Кубке Первого канала

Подопечные Ильи Воробьёва подошли к решающему матчу турнира на первом месте в таблице.

Второй матч на Кубке Первого канала для сборной России по хоккею получился гораздо проще дебютного. Однако по стартовым минутам этого сказать было нельзя. Хозяева турнира открыли счёт на 4-й минуте усилиями Василия Токранова. Однако чехи спустя каких-то 60 секунд сумели сравнять счёт, обозначив свои претензии на итоговый результат.

Ну что ж, это судейское решение не помешает нам посмотреть гол великолепного Василия. Мощь! #RUSCZE pic.twitter.com/48JEkwhInF — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 декабря 2018 г.

Однако, как выяснилось впоследствии, это была лишь иллюзия сопротивления. Россияне тут же вышли вперёд: цифру 2 на табло зажёг Прохоркин. А во втором периоде уже не оставили чехам никаких шансов: Локтионов, Капризов и Кузьменко поочередно довели счёт до разгромного — 5:1. Особенно красивым получился точный бросок Локтионова в девятку прямо из круга вбрасывания.

А вот гол Капризова засчитывать сразу же судьи не торопились. Арбитры долго смотрели повторы и консультировались, потому что возникла спорная ситуация: было неясно, накрыл вратарь шайбу ловушкой за линией или успел спасти ворота.

Там краткий пересказ "Войны и мира", не иначе.

Ну, судя по продолжительности видеопросмотра... #RUSCZE pic.twitter.com/cnAyLTvM2J — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 декабря 2018 г.

В заключительном периоде Кузьменко и Локтионов забили в крышку чешского гроба последние гвозди, оформив по дублю.

Гостей хватило только на то, чтобы отыграть ещё одну шайбу, счёт стал 7:2.

Сборная России одерживает разгромную победу над командой Чехии и сравнивается с финнами по победам и очкам на Кубке Первого канала. Победитель второго этапа Еврохоккейтура определится завтра во время матча в Санкт-Петербурге, который пройдёт на футбольном стадионе.

Кубок Первого канала. 2-й тур

Россия — Чехия — 7:2

04:15 — Токранов (Плотников, Прохоркин)

05:08 — Кубалик (Немец)

07:48 — Прохоркин (Плотников)

23:40 — Локтионов (Григоренко)

32:09 — Капризов (Нестеров, Григоренко)

37:07 — Кузьменко (Каблуков)

42:27 — Кузьменко

53:02 — Кубалик (Здрагал)

56:06 — Локтионов (Гусев)

Турнирная таблица: