"Кто виноват? Я сам". Биатлонист Логинов объяснил седьмое место в Австрии

По словам спортсмена, для попадания на подиум необходима более усердная работа на тренировках.

Мужская гонка преследования в австрийском Хохфильцене, как и женская, оказалась безуспешной для российских спортсменов. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял лишь седьмое место. Подняться выше ему помешала ошибка на огневом рубеже.

— Стрельба у всех здесь хуже из-за подхода к рубежу, здесь он немножко в подъём — видимо, качество ухудшилось. Четвёртый круг прошли достаточно быстро, потом на 4 выстрела сконцентрировался, пятый — моя грубейшая ошибка, обидно.

Я не то что разочарован, я прекрасно понимаю, что призовые позиции близко. Кто виноват? Только я сам. Надо более качественно работать, чтобы попадать на подиум, — заявил Логинов после гонки.

Победу в гонке преследования одержал француз Мартен Фуркад. Он опередил ближайшего конкурента почти на 14 секунд.

Российского биатлониста уже в третий раз обвиняют в допинге. Как это возможно?

Сестра биатлониста Логинова: Саша пережил столько, что ему уже пофиг на скандалы