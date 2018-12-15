Боец ММА Шлеменко задушил соперника на турнире в Екатеринбурге — видео

В Екатеринбурге проходит большой вечер смешанных единоборств. Главным боем турнира RCC 5 стал поединок россиянина Александра Шлеменко и немца Йонаса Билштайна. Шторм одержал в нём победу удушающим приёмом во втором раунде.
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Шлеменко прервал серию из трёх поражений, в последнее время он проиграл Гегарду Мусаси, Бруно Силве и Анатолию Токову. Теперь его профессиональный рекорд выглядит так: 57 побед и 12 поражений.
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