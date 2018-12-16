Хоккейная битва на футбольной арене. Русские и финны сыграют суперматч в Питере

Сегодня в 17:00 (мск) хоккейные сборные России и Финляндии сотворят историю — решающий матч Кубка Первого канала они проведут на футбольной "Газпром-арене". Лайф рассказывает о стадионе, его перевоплощении и турнирных раскладах.

Стадион, уже ставший легендой

"Зенит-арена", которая успела за 10 лет получить сразу несколько названий, обладает уникальной историей. Все мы наслышаны, каким долгостроем оказался проект. Когда строительство только начиналось, "Зенит" впервые стал чемпионом России! С тех пор прошло 11 лет, утекло много воды. В прямом смысле — потопы на ней перед вводом в эксплуатацию случались регулярно, писали об утечках и после открытия.

За те же 11 лет стадион пережил забастовки, несчастные случаи, мнимые атаки бакланов — словом, стал, пожалуй, самым разошедшимся на мемы спортивным, а то и архитектурным сооружением России.

Основные цифры

Вместимость стадиона — около 64 тысяч зрителей, но на хоккейный матч продавалось 68 тысяч билетов: у площадки установлены дополнительные трибуны.

Стоимость — точную, наверное, не знает никто. По суммарным оценкам, строительство обошлось примерно в 43 млрд рублей, или 1,1 млрд долларов, что делает стадион одним из самых дорогих в мире. Интересно, что опоздание насчитывает 518% от первоначального графика, превышение начального бюджета — порядка 548%.

При этом "Газпром-арена" уверенно стала самой посещаемой спортивной ареной в прошлом сезоне, в среднем на матч приходило 44 389 болельщиков. Для России это невиданный показатель. В этом году в чемпионате России по итогам первой части чемпионата чуть-чуть не хватает до отметки 50 тысяч — 49 634.

Арена принимала финал Кубка конфедераций и полуфинал и матч за третье место чемпионата мира по футболу.

Архитектор умер до начала строительства

При большой стоимости трудно отрицать красоту выигравшего конкурс проекта. Его японский архитектор Кисё Курокава назвал "Космический корабль" — и действительно, стадион напоминает летающую тарелку. Те, кто был на арене, не дадут соврать: видно хорошо отовсюду, пребывание на ней комфортно, прилегающая территория с парком аттракционов и набережной служит идеальным пейзажем.

Летом 2007 года был заложен первый камень, а 12 октября 2007 года японец ушёл из жизни. Но стадион был завершён по его чертежам.

Как готовили арену к хоккейному матчу?

Как рассказал технический директор арены Николай Егоренко, для заливки льда использовались специальные замороженные гранулы цилиндрической формы, так называемый коктейльный лёд. К стадиону было пригнано несколько фур с таким льдом. При этом система подогрева выключаться не будет, но травяное поле выкатили на улицу. Вокруг льда установили дополнительные трибуны примерно на 8 тысяч мест.

22 декабря здесь состоится ещё одна "Зимняя классика" — армейское дерби СКА — ЦСКА.

Посещаемость: бьёмся с США

Хоккейные матчи на открытом воздухе — регулярная практика в Северной Америке, и именно США принадлежит рекорд посещаемости хоккейного матча. На матч студенческих команд Мичигана 11 декабря 2010 года пришло 113 411 зрителей. А 1 января 2014 года на "Зимней классике" НХЛ "Детройт" — "Торонто" присутствовал, согласно заявлению лиги, 105 491 зритель. При этом стадион в Энн-Арборе вмещает 104 173 зрителя, так что споры при подсчётах таких больших чисел неизбежны.

Третье место в истории занимает матч открытия чемпионата мира 2010 года Германия — США в Гельзенкирхене, который воочию видели 77 803 зрителя. Это рекорд Европы, Россия и сейчас занимает второе место, но в мире может подняться с 13-го на 7-е.

Самый посещаемый матч в истории отечественного хоккея — встреча сборных СССР и Швеции на чемпионате мира 1957 года в "Лужниках". Тогда на стадионе имени Ленина собралось 55 тысяч зрителей. Этот рекорд должен пасть, а вот удастся ли дотянуться до седьмого результата, матча "Питтсбург" — "Вашингтон" 2011 года (68 111 болельщиков), узнаем только после сегодняшнего матча.

Турнирные расклады: бьёмся с Финляндией за Кубок

Матч в приграничном с Финляндией Петербурге будет, по сути, финалом Кубка Первого канала. Перед последним туром у нас 5 очков, у финнов — 4, у чехов — 2, у шведов — 1. Таким образом, только мы и наши соседи можем претендовать на трофей, причём кто выиграет, тот его и возьмёт, — победа финнов в дополнительное время или по буллитам также принесёт им титул по дополнительным показателям. А помимо титула победитель заработает 120 тысяч евро. Суоми — один из самых неудобных для нас соперников в мире. Именно северяне выбили нас с домашней Олимпиады в Сочи в 1/4 финала, а через два года в полуфинале домашнего чемпионата мира. Теперь могут лишить ещё одного домашнего титула. Кстати, именно Финляндия — действующий чемпион Евротура, а Россия — обладатель Кубка Первого канала, в котором в прошлом году в связи с Олимпиадой участвовали также канадцы и южнокорейцы.

Словом, и место, и условия, и статус для матча двух хоккейных стран идеальны. Первый большой хоккейный матч на футбольном стадионе в России в любом случае войдёт в историю. Осталось провести хоккейный праздник достойно, как мы умеем.