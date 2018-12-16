В шаге от подиума. Российские биатлонистки стали четвёртыми в эстафете в Австрии

Выиграла гонку на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене сборная Италии, отвоевавшая всего 8 секунд у шведок и 12 — у француженок.

Сборная России выступала в следующем составе: Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых. Наши биатлонистки долгое время шли в группе лидеров, на третьем этапе уже удерживали четвёртую позицию, но сделать рывок к медалям так и не получилось, — соперницы стреляли практически без ошибок, а по скорости Старых было объективно трудно бороться с Санфилиппо, Оберг и Бескон. В итоге в первой женской эстафете сезона у женщин "деревянная" медаль.

Кубок мира, 2-й этап.

Эстафета.

Женщины

1. Италия (Виттоцци, Рунгальдьер, Вирер, Санфилиппо) — 1:10.58,7 (0+3)

2. Швеция (Перссон, Брурссон, Нильссон, Оберг) — +8,4 (0+9)

3. Франция (Шевалье, Симон, Эмонье, Бескон) — +11,8 (0+8)

4. Россия (Павлова, Юрлова-Перхт, Васнецова, Старых) — +47,2 (0+6)