"Надо быть скромнее". Хабиб обратился к проигравшему на турнире UFC Кевину Ли

Ранним воскресным утром недавний соперник Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта вернулся в клетку и деклассировал мечтавшего свести свои счёты с российским орлом Кевина Ли. С титульными амбициями и "минутой славы" американец отныне вынужден повременить…

В феврале 2014 Кевин Ли впервые проиграл в своей профессиональной карьере. Обидчиком Кевина стал Эл Яквинта, на тот момент более опытный, чем Ли боец. Спустя четыре с половиной года между первым и вторым поединками Кевин отметит, что за эти годы ему удалось эволюционировать и вырасти как бойцу. А что касается Эла, то, по мнению Ли, он остался на прежнем уровне.

— Он постарел. С момента нашей встречи я провёл 12 боёв, а он всего семь. У него были годы простоя, а сейчас он настоящий риелтор. Он беспокоится о других вещах. Когда мы дрались в первый раз, он был гораздо опытнее меня. Он прошёл через The Ultimate Fighter и провёл три или четыре боя в UFC. Но теперь всё немного изменилось. Я занимаюсь только боями и собираюсь продемонстрировать свою эволюцию. Возможно, у него есть неплохие качества, но мы с ним просто два разных человека. Он тот парень из Джерси, который напивается и разносит номер в отеле. Потому я чувствую, что мой личный долг — отправить его обратно в андеркард, — поделился своим мнением на предматчевой пресс-конференции о предстоящем реванше Ли.

Но, как показал итог рематча, и сам Ли не очень-то изменился. Выиграв в первых двух раундах с небольшим преимуществом за счёт тейкдаунов, Кевин в третьей пятиминутке стал попросту задыхаться от усталости.

Незамысловатые атаки Яквинты правым кроссом уверенно достигали цели, превращая голову соперника в снаряд для отработки ударов. Ключевым в этом противостоянии стал пятый отрезок схватки, к которому оба соперника подошли со счетом 2–2 по раундам. Еле-еле стоявший на ногах Кевин Ли мог спасти бой и вырвать победу, но для этого ему требовались хотя бы один успешный тейкдаун и контроль в партере. Но сил у четвёртого номера рейтинга лучших легковесов UFC на это не оказалось, тогда как поймавший кураж Эл "выстреливал" из своей правой "пушки" удар за ударом.

По окончании поединка сомнений у судей не оказалось: единогласная победа Эла Яквинты, вновь возвращающая американца с итальянскими корнями в титульную гонку. По словам Яквинты, следующим своим соперником он хотел бы увидеть Конора Макгрегора. Куда же без дорогостоящего ирландца?

А что касается Кевина, то сегодняшнее поражение заметно отбрасывает его от круга претендентов на встречу с чемпионом из России. И где-то в глубине души, это даже печально, ведь Ли за нынешний год наговорил столько "гадостей" в адрес Хабиба, что было бы интересно посмотреть на них в октагоне. Впрочем, Хабиб Нурмагомедов, судя по всему, зла на Кевина не держит, оставив после сегодняшнего поединка следующее послание американцу: "Оставайся скромным, Кевин Ли. Скромность имеет ключевое значение".

Поражение Кевина Ли лишь утвердило мнение экспертов и большинства фанатов ММА, что Тони Фергюсон — это боец, с которым должен подраться в следующем поединке чемпион UFC. Оба спортсмена имеют идентичную победную серию в лёгком весе из 11 боёв. Это бой, о котором действительно мечтают поклонники смешанных единоборств независимо от симпатий к тому или иному бойцу.

Эдсон Барбоза — другой экс-соперник Хабиба Нурмагомедова — порадовал зрителей филигранным исполнением ударной техники в бою с американцем Дэном Хукером.

Бразильский ударник — мастер ударов ногой с разворота, "а-ля Жан-Клод Ван Дамм" — продемонстрировал своё самое грозное оружие и в сегодняшнем поединке. Барбоза нанёс не менее десяти ударов ногой по печени соперника, пытавшегося изо всех сил показать, насколько несгибаемыми могут быть дух и тело человека. Но всё же всему на свете есть предел, даже у болевого порога Хукера.

UFC on FOX 31.

Милуоки, США

Результаты турнира

Основной кард:

Кевин Ли — Эл Яквинта: победа Яквинты единогласным решением судей;

Эдсон Барбоза — Дэн Хукер: победа Барбозы техническим нокаутом в 3-м раунде (удар по корпусу);

Роб Фонт — Серхио Петтис: победа Фонта единогласным решением судей;

Джим Миллер — Чарльз Оливейра: победа Оливейры удушающим приёмом в 1-м раунде.