Сборная России по хоккею разгромила финнов и завоевала Кубок Первого канала

В матче на футбольной "Газпром-арене" был установлен рекорд посещаемости и достигнут идеальный результат на льду — 5:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Если в последние годы матчи хоккейного Евротура не привлекают широкого внимания, то сегодняшний решающий матч Кубка Первого канала однозначно носил исторический статус — впервые в истории сборная играла на футбольном стадионе, а динамика продажи билетов свидетельствовала о скором рекорде посещаемости отечественного хоккея. Должно было пасть "вечное" достижение матча чемпионата мира 1957 года Россия — Швеция, на котором в "Лужниках" собралось 55 тысяч зрителей.

Матчу предшествовала красочная церемония открытия. 10 декабря прошло 100 лет со дня рождения легендарного Анатолия Тарасова, и ему в том числе было посвящено проведение матча. Перед игрой дочь великого тренера Татьяна Тарасова в короткой речи призвала всех выходить на каждую игру так, словно на последнюю, как завещал отец, и вместе с Владиславом Третьяком провела символическое вбрасывание.

Хоккейная битва на футбольной арене. Русские и финны сыграют суперматч в Питере

Церемония открытия и антураж действительно были выстроены качественно — обилие музыки от "Мумий Тролля" и "Пролетарского танго", почему-то певшего песню "Браво" о Москве, Дед Мороз в фойе, оформление в стиле "красной машины". А вот сам матч немного подвёл, потому что борьбы в нём не получилось.

В первом периоде финны неплохо боролись в средней зоне, очень часто вынуждали наших ошибаться, что приводило к опасным моментам у ворот Шестёркина. Уже на 31-й секунде россияне впервые удалились.

Но в нужный момент сыграл более высокий класс российских хоккеистов, так что ничейный период завершился с преимуществом наших: и в счёте, и в психологии. За минуту до сирены Капризов с близкого расстояния расстрелял Ортио, завершив комбинацию Елесина и Григоренко.

Если до этого обстановка на стадионе была немного камерной, то во втором периоде трибуны и игроки как будто одновременно поймали кураж и в ворота соседей шайбы стали влетать одна за другой. И, как будто предваряя армейское дерби СКА — ЦСКА 22 декабря на этой же арене, в голах начали соревноваться два базовых клуба сборной.

Сначала отметился Василий Токранов из СКА.

Ответ из ЦСКА пришёл моментально — Никита Нестеров зарядил издали и снова вывел москвичей вперёд.

Такое не берется .

И Никита Нестеров это знает.

Теперь знает и Йони Ортио #RUSFIN pic.twitter.com/k2lo1g7H7J — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 16 декабря 2018 г.

На "Газпром-арене" уже вовсю стали запускать волну и петь "Калинку" (репертуар диджеев был очень советским), когда СКА снова сравнял счёт в противостоянии с московскими одноклубниками и сделал счёт 4:0 усилиями Владислава Гаврикова.

Четвертый? Четвертый!

Влад Гавриков под номером 4 забивает гол номер 4! #RUSFIN pic.twitter.com/6amwBE8ZZH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 16 декабря 2018 г.

Ну а в третьей 20-минутке окончательный счёт установил тот, кто начинал разгром — Михаил Григоренко. Какая боль для финнов, 5:0. Россия берёт Кубок Первого канала второй раз подряд, Илья Воробьёв продолжает работать со сборной, пожалуй, даже успешнее, чем со СКА. Впрочем, основные старты для команды ещё впереди: чемпионат мира — 2019 и Кубок мира 2020 года.

Ну а проведение матча на футбольном стадионе однозначно можно признать успешной практикой. Как объявили на арене прямо перед финальной сиреной, мероприятие посетила 81 тысяча человек, что является новым европейским рекордом хоккея. Правда, добавили, что в момент объявления на матче присутствовал 71 381 человек. Что имели в виду организаторы под мероприятием, точно неизвестно, но, наверное, у европейцев будут серьёзные претензии к таким подсчётам. Так или иначе — а 22 декабря очередной рекорд может установить армейское дерби КХЛ СКА — ЦСКА. А традиции большого хоккея на больших стадионах должны расширяться и идти в другие города.

Кубок Первого канала. 3-й тур

Россия — Финляндия — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)