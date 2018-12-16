Переплюнули Европу! На матче Россия — Финляндия побит исторический рекорд

Как утверждают организаторы матча Кубка Первого канала по хоккею, игра стала самой посещаемой в истории вида спорта в Старом Свете.

Как объявил диктор стадиона "Газпром-арена" перед окончанием матча Россия — Финляндия, всего за день на мероприятии присутствовала 81 тысяча человек, а "на данный момент на стадионе присутствует 71 381 зритель".

Таким образом, по словам организаторов, был побит рекорд посещаемости хоккея в истории СССР и России и Европы. Однако пока неизвестно, какую из этих цифр можно считать официальной. До сегодняшнего дня рекорд посещаемости хоккея в Европе принадлежал Гельзенкирхену. На матче открытия чемпионата мира 2010 года Германия — США присутствовали 77 803 человека. В данном случае методика подсчёта важна.

Что касается отечественного рекорда, он принадлежал матчу ЧМ-1957 СССР — Швеция, когда на стадионе Ленина собралось 55 тысяч человек. Он был точно побит.

Сборная России в решающем матче Кубка Первого канала разгромила Финляндию 5:0 и выиграла турнир.