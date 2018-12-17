Аршавин: Кокорин и Мамаев полезны обществу на футбольном поле, а не за решёткой

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Аршавин: Кокорин и Мамаев полезны обществу на футбольном поле, а не за решёткой

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Звезда Евро-2008 Андрей Аршавин считает, что игроки Павел Мамаев и Александр Кокорин полезны обществу в настоящий момент на футбольном поле.

Думаю, что всё серьёзно, и это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придётся проводить время в местах не столь отдалённых. Как бы то ни было, нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решётками, — сказал бывший игрок лондонского "Арсенала" в интервью программе "Foot’больные люди".

Также он высказал своё мнение относительно ухода Массимо Карреры из "Спартака".

Мне был симпатичен Каррера по тому, как "Спартак" при нём играл, какие решения принимал во время матча и какой состав ставил. Он не боялся выпускать молодых футболистов и, наоборот, не ставить Адриано и Зе Луиша. То, что там случилось это их семейная история. Вообще сейчас, говоря о "Спартаке", больше обсуждают конфликты, а не футбол. Это плохо и для команды, и для лиги в целом, — отметил Аршавин.

Напомним, что Мамаев и Кокорин до 8 февраля будут находиться в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статьям "Хулиганство" и "Побои".

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