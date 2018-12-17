Аршавин: Кокорин и Мамаев полезны обществу на футбольном поле, а не за решёткой

Звезда Евро-2008 Андрей Аршавин считает, что игроки Павел Мамаев и Александр Кокорин полезны обществу в настоящий момент на футбольном поле.

— Думаю, что всё серьёзно, и это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придётся проводить время в местах не столь отдалённых. Как бы то ни было, нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решётками, — сказал бывший игрок лондонского "Арсенала" в интервью программе "Foot’больные люди".

Также он высказал своё мнение относительно ухода Массимо Карреры из "Спартака".

— Мне был симпатичен Каррера по тому, как "Спартак" при нём играл, какие решения принимал во время матча и какой состав ставил. Он не боялся выпускать молодых футболистов и, наоборот, не ставить Адриано и Зе Луиша. То, что там случилось — это их семейная история. Вообще сейчас, говоря о "Спартаке", больше обсуждают конфликты, а не футбол. Это плохо и для команды, и для лиги в целом, — отметил Аршавин.

Напомним, что Мамаев и Кокорин до 8 февраля будут находиться в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статьям "Хулиганство" и "Побои".