Лайф объявляет голосование за лучших спортсменов 2018 года

Уходящий 2018 год выдался насыщенным в плане больших спортивных побед для России. Он уместил в себя два грандиозных турнира: Олимпиаду, где наши спортсмены выступали под нейтральным флагом, и домашний чемпионат мира по футболу, где сборная России добилась неожиданно успеха. Были и победы в других видах спорта. Самое время выбрать лучших.

Голосование продлится с 18 по 28 декабря 2018 года. Каждый будний день мы будем рассказывать вам о лучших спортсменах в том или ином виде спорта. При этом к каждому виду спорта будут прикреплены отдельные голосования. Принять в них участие можно будет и здесь, и в отдельном материале. Ход голосования — по специальному тегу "героиспорта2018".

В финальный день голосования мы подведём и огласим итоги в восьми номинациях. Итак...

В футболе всё просто: три героя нашей сборной на ЧМ-2018. Артём Дзюба, Игорь Акинфеев и Денис Черышев. Кого выберешь ты?

Павел Дацюк, Александр Овечкин и Кирилл Капризов — эта жаркая битва обещает растопить лёд. По крайней мере, между двумя из них.

Конкуренцию Хабибу Нурмагомедову попытаются навязать сразу два брата Емельяненко — Фёдор и Александр.

Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Даниил Медведев — женщина в окружении мужчин, но кто победит?

За всё фигурное катание отдуваются только девушки. Из этого трио выбрать будет сложно: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева.

В эту рубрику попали наши звёзды Олимпиады не из хоккея и фигурного катания: Александр Большунов и Денис Спицов (оба — лыжные гонки), Никита Трегубов (скелетон).

В тренерской категории две женщины из зимних видов спорта — Этери Тутберидзе и Елена Вяльбе — конкурируют с мужчиной из мира футбола — Станиславом Черчесовым.

Неудачи Фёдора Смолова и Дениса Глушакова лишь отчасти связаны со спортом, а вот от Александра Кокорина и Павла Мамаева мяч сейчас совсем далеко.

Уже завтра на Лайфе начнут появляться материалы с описаниями подвигов (или "подвигов") героев этой подборки. Подождёте их или будете голосовать уже сейчас?