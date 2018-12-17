"Реал" сыграет с "Аяксом", а "Барселона" — с "Лионом" в 1/8 финала ЛЧ

По итогам жеребьёвки мадридское "Атлетико" будет противостоять "Ювентусу", а "Манчестер Юнайтед" — ПСЖ. Победитель трёх последних лет Лиги чемпионов "Реал" встретится с голландским "Аяксом", а "Барселона" сыграет с французским "Лионом".
Все результаты жеребьёвки выглядят так:
Spectacular. The round of 16 draw— #UCLdraw (@ChampionsLeague) 17 декабря 2018 г.
Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/ZjUBmvLwVl
Первые игры 1/8 финала состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля, а ответные встречи запланированы на 5, 6, 12 и 13 марта. Отметим, что финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня в Мадриде.
- Популярные
- По времени