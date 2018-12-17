Турки и немцы. "Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по плей-офф Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне вслед за жеребьёвкой Лиги чемпионов прошла аналогичная процедура и для Лиги Европы. Во втором по значимости футбольном турнире Старого Света, в отличие от главного, принимают участие сразу две российские команды. "Зенит" свою группу уверенно выиграл, "Краснодар" занял второе место в своём квартете.
Стало известно, с кем они сыграют в первом раунде плей-офф турнира. Санкт-петербургский "Зенит" будет противостоять стамбульскому клубу "Фенербахче".
Fenerbahçe v Zenit #UELdraw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 декабря 2018 г.
"Краснодар" в 1/16 финала встретится с леверкузенским "Байером".
Krasnodar v Leverkusen #UELdraw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 декабря 2018 г.
Первые матчи будут сыграны 12 и 14 февраля, ответные — 20 и 21 февраля 2019 года.
OFFICIAL: ROUND OF 32 DRAW!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 декабря 2018 г.
or ❓#UELdraw pic.twitter.com/goTApmKddP
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