Турки и немцы. "Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по плей-офф Лиги Европы

Российским клубам достались не самые мощные, но при этом весьма крепкие соперники.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне вслед за жеребьёвкой Лиги чемпионов прошла аналогичная процедура и для Лиги Европы. Во втором по значимости футбольном турнире Старого Света, в отличие от главного, принимают участие сразу две российские команды. "Зенит" свою группу уверенно выиграл, "Краснодар" занял второе место в своём квартете.

Стало известно, с кем они сыграют в первом раунде плей-офф турнира. Санкт-петербургский "Зенит" будет противостоять стамбульскому клубу "Фенербахче".

Fenerbahçe v Zenit #UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 декабря 2018 г.

"Краснодар" в 1/16 финала встретится с леверкузенским "Байером".

Krasnodar v Leverkusen #UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 декабря 2018 г.

Первые матчи будут сыграны 12 и 14 февраля, ответные — 20 и 21 февраля 2019 года.