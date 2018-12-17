Замена Комбарову? "Спартак" приобрёл молодого бразильского защитника

Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с новым игроком линии обороны. Новобранцем красно-белых стал 21-летний бразильский защитник Айртон Лукас. Воспитанник клубов АБС и "Флуминенсе" успел выиграть бразильскую серию Б (второй дивизион), а также поиграть в полуфинале Южноамериканского кубка (также второго по значимости турнира Южной Америки).
⚡️⚡️⚡️ Добро пожаловать, Айртон Лукас! @fcsm_official и @FluminenseFC согласовали условия перехода в наш клуб защитника Айртона Лукаса. 21-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 декабря 2018 г.
Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq#Спартак #АйртонЛукас #Spartak pic.twitter.com/FYjF4rJMcp
Лукас выступает на левом фланге обороны, где в последние годы у "Спартака" зарезервировал себе место 31-летний Дмитрий Комбаров. Бразилец отличается высокой скоростью и умением подключаться к атакам.
Бразилец присоединится к "Спартаку" уже во время январских сборов. Срок его контракта и сумма трансфера не разглашаются.
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