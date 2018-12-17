Замена Комбарову? "Спартак" приобрёл молодого бразильского защитника

Айртон Лукас — игрок левого фланга обороны, обладающий хорошей скоростью и умеющий делать навесы.

Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с новым игроком линии обороны. Новобранцем красно-белых стал 21-летний бразильский защитник Айртон Лукас. Воспитанник клубов АБС и "Флуминенсе" успел выиграть бразильскую серию Б (второй дивизион), а также поиграть в полуфинале Южноамериканского кубка (также второго по значимости турнира Южной Америки).

Лукас выступает на левом фланге обороны, где в последние годы у "Спартака" зарезервировал себе место 31-летний Дмитрий Комбаров. Бразилец отличается высокой скоростью и умением подключаться к атакам.

Бразилец присоединится к "Спартаку" уже во время январских сборов. Срок его контракта и сумма трансфера не разглашаются.