Канарейки и фармацевты. Знакомимся с соперниками "Зенита" и "Краснодара" в ЛЕ

По результатам жеребьёвки стало известно, что петербургский клуб в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Фенербахче", а "Краснодар" — с "Байером 04". Лайф подробнее рассказывает о соперниках российских команд.

Шкртел возвращается в Санкт-Петербург

Петербургскому "Зениту" в соперники достался "Фенербахче". Это один из самых популярных клубов Турции. Стамбульская команда имеет богатую историю, которая начинается с 1907 года.

"Жёлтые канарейки", как ещё называют команду, 19 раз выигрывали чемпионат Турции и 21 раз — серебряные медали этого турнира. Девять раз они завоёвывали Кубок страны. Лучшим достижением на международном турнире является полуфинал Лиги Европы (2013) и четвертьфинал Лиги чемпионов (2008).

В "Фенербахче" выступает игрок сборной России Роман Нойштедтер, которого, к слову, хорошо знают многие футболисты "Зенита". Да и вообще российский и турецкий клубы много раз соприкасались друг с другом на трансферном рынке. В 2017 году "Зенит" продал "Фенербахче" бразильца Жулиано, а потом отдал в аренду португальского защитника Луиша Нету, с которым Сергей Семак наверняка обсудит многих игроков лично. Плюс вернётся в Санкт-Петербург и Мартин Шкртел. Он выступал за "Зенит" с 2004 по 2007 год.

"Зенит" и "Фенербахче" ни разу ещё не встречались на поле. Тем интереснее будет это противостояние.

Интересно, что туркам уже третий год подряд везёт в 1/16 финала Лиги Европы на российские клубы. В 2016-м "Фенербахче" противостоял московскому "Локомотиву" (сначала турки победили "железнодорожников" со счётом 2:0, а потом разошлись миром — 1:1). А в прошлом году они встречались с "Краснодаром" (первый матч остался за российскими "быками" — 1:0, а второй также завершился вничью — 1:1).

Важно отметить, что в настоящий момент "Фенербахче" располагается на 17-м из 18 мест чемпионата Турции, в то время как "Зенит" является лидером в России.

12 февраля. "Фенербахче" — "Зенит".

Место: Стамбул.

21 февраля. "Зенит" — "Фенербахче".

Место: Санкт-Петербург.

Фармацевты для "Краснодара"

"Краснодар" сыграет с леверкузенским "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы. Это середнячок немецкого чемпионата. Они ещё ни разу в своей истории не выигрывали золотые медали первенства страны, но пять раз становились вице-чемпионами. Являются обладателями Кубка Германии (1993).

На международной арене "фармацевтам" есть чем похвастаться. В сезоне 2001/2002 они стали финалистами Лиги чемпионов, а 1987/1988 выигрывали Кубок УЕФА (ныне Лига Европы).

"Байер" и "Краснодар" ни разу не играли друг против друга. Но опыт борьбы с российскими клубами у немецкой команды есть. Например, в 2016-м они встречались с московским ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, где дважды сыграли вничью (2:2, 1:1). В 2014-м "Байер" противостоял "Зениту" в Лиге чемпионов, и немцы оба раза обыграли петербуржцев (2:0, 2:1).

Насколько сейчас стоит "Зениту" опасаться немецкой команды — вопрос. "Байер 04" идёт на 11-м месте в чемпионате Германии, а "Краснодар" в России — на втором, уступая "Зениту" лишь одно очко.

14 февраля. "Краснодар" — "Байер".

Место: Краснодар.

21 февраля. "Байер" — "Краснодар".

Место: Леверкузен.