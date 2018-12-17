Капитан "Спартака" Глушаков вызван в полицию по делу об угрозах жене

Как сообщает "телеграм"-канал Mash, футболист Денис Глушаков вызван на допрос в связи с появившимися в Сети угрозами жизни жене. В данный момент он даёт показания следователю. Одним из вероятных сценариев развития событий называется возбуждение уголовного дела.

Напомним, ранее были опубликованы аудиозаписи разговоров Глушакова с женой Дарьей, в которых он обещал "стереть её в порошок".

В сентябре Дарья застала своего мужа в сауне с неизвестной девушкой, после чего обе стороны выразили желание развестись из-за взаимных обвинений в измене. Кроме того, девушка утверждает, что Денис ещё и избил её во время последней встречи.