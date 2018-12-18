"Победила в Играх и достаточно". Плющенко посоветовал Сотниковой уйти из спорта

Фигуристка уже два сезона не принимает участия в соревнованиях из-за череды травм.

Известный фигурист Евгений Плющенко считает, что Аделине Сотниковой нужно стать тренером.

— Считаю, что Аделине нужно закрыть для себя спорт и переходить на тренерскую работу и в шоу. Не надо мучить себя. Выиграла Олимпиаду и достаточно! Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу, — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что 22-летняя Сотникова является первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Последние два сезона Аделина не соревновалась из-за травм, но неоднократно принимала участие в различных шоу на льду.