Адвокат Кокорина: Александру нужно восстановить нервную систему

В Московском городском суде проходит рассмотрение апелляции адвокатов футболистов на продление ареста.

В ходе заседания адвокат Александра Кокорина отметил, что футболист должен находиться вне стен СИЗО, чтобы продолжить восстановление от травм, так как нападающий не до конца залечил своё колено.

Защита футболиста настаивает на том, что ему необходима правильная реабилитация с занятиями в бассейне и тренажёрном зале. Также ему необходимы особенные процедуры и наблюдение спортивных врачей.

Помимо этого, было зачитано заключение психолога "Зенита", где отмечается, что Кокорину нужно восстановить нервную систему.

— У Александра повышена чувствительность нервной системы, а также у него низкая устойчивость к стрессу. Его нервная система нуждается в восстановлении, — привёл слова психолога адвокат Кокорина. — У него возможна утрата самоконтроля на фоне длительных нагрузок. Игрок находился в стрессовой ситуации долгое время, и он просто не обучен к переведению агрессии в более мягкую форму.

Кокорин: "Мы в СИЗО находимся незаконно!"