Кокорин: Мы в СИЗО находимся незаконно!

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Кокорин: Мы в СИЗО находимся незаконно!

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Футболисту "Зенита" Александру Кокорину на очередном заседании суда дали слово.

— Уже больше двух месяцев разбираемся. Мы нашли все доказательства, которые подтверждают, что мы тут находимся незаконно! Не понимаю, почему не могут приобщить видео и экспертизы, по ним всё понятно. Очень хотелось бы, чтобы вы всё это посмотрели. Это нанесение лёгкого вреда. Удар мой пришёлся потерпевшему не в голову, — сказал Кокорин.

Напомним, что сегодня в Московском городском суде проходит рассмотрение апелляции адвокатов Кокорина и Мамаева на продление ареста. Футболисты общаются посредством видеосвязи.

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