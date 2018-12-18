Российский вратарь стал главной звездой дня в НХЛ

Счёт 1:0 в хоккее случается не так часто, как в футболе, и если это происходит, то значит, что вратари потрудились на славу. И всё же один чуточку лучше, ведь ему удалось не пропустить. Именно этим может похвастаться российский голкипер клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский. В игре с "Вегасом" он оставил ворота сухими, за что его признали первой звездой матча.
And the kepi goes to... @SergeiBobrovsky!#CBJ pic.twitter.com/ThVBzurnWy— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 18 декабря 2018 г.
За игру он совершил 28 сейвов, иногда вытаскивая просто "мёртвые" броски.
Примечательно, что второй звездой дня стал другой вратарь — Ярослав Халак из "Бостона", который тоже не пропустил ни одной шайбы.
Перед началом сезона Бобровского называли одним из лучших голкиперов в НХЛ. И пока россиянин успешно оправдывает этот статус.
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