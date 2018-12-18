Российский вратарь стал главной звездой дня в НХЛ

Сергей Бобровский не пропустил в матче ни одной шайбы, отразив при этом 28 бросков.

Счёт 1:0 в хоккее случается не так часто, как в футболе, и если это происходит, то значит, что вратари потрудились на славу. И всё же один чуточку лучше, ведь ему удалось не пропустить. Именно этим может похвастаться российский голкипер клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский. В игре с "Вегасом" он оставил ворота сухими, за что его признали первой звездой матча.

За игру он совершил 28 сейвов, иногда вытаскивая просто "мёртвые" броски.

Примечательно, что второй звездой дня стал другой вратарь — Ярослав Халак из "Бостона", который тоже не пропустил ни одной шайбы.

Перед началом сезона Бобровского называли одним из лучших голкиперов в НХЛ. И пока россиянин успешно оправдывает этот статус.