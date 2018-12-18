Зидан или Каррера? Кто из свободных топ-тренеров возглавит МЮ

В футболе случилось неизбежное: "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Жозе Моуринью. Португалец в последнее время мучил себя, клуб, болельщиков и показывал всем по три пальца в память о былых успехах. Теперь палец, указывающий на дверь, показали ему. Но топ-клуб не может оставаться без топ-тренера. Лайф пытается предугадать, кто возглавит "красных дьяволов" в ближайшее время.

Зинедин Зидан

Французский тренер ушёл из "Реала" по очень необычной причине: он просто устал побеждать. Никто никогда не мог выиграть Лигу чемпионов два раза подряд, а Зидан сделал это трижды. Естественно, мотивации у него уже не осталось. После этого великого француза стали называть главным кандидатом на пост наставника клуба "Манчестер Юнайтед".

Однако должность была занята Моуринью, а Зидан не торопился снова приступать к работе. Сейчас его отпуск длится уже почти семь месяцев и, кажется, настал момент вернуться в дело. Посколько путь в сборную Франции ввиду успешного выступления трёхцветных под руководством Дидье Дешама ему пока закрыт, МЮ — идеальный вариант доказать себе и всему миру, что Зидан — это действительно топ-тренер.

Антонио Конте

А как вам такая многоходовочка? Конте после увольнения из "Челси" тоже пока никого не возглавил, а тут такой роскошный вариант. Итальянец в "Челси" очень страдал из-за отсутствия денег на трансферы и нелояльного руководства. Однако в "Манчестер Юнайтед", кажется, с этим проблем нет. "Дьяволы" тратят на трансферы чуть ли не больше всех, хотя у них и так состав о-го-го.

При этом руководство долгое время принимало именно сторону тренера во всех конфликтах с игроками, веря в Моуринью до самого конца. Конте, который в "Челси" был словно один против всех, такой подход явно понравится. А, если он будет добиваться результата, это понравится руководству МЮ.

Арсен Венгер

Только представьте! Венгер потратил 22 года на великое противостояние с "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, а теперь сам садится в манчестерское тренерское кресло. Француз долго говорит загадками о своём будущем, и, если вкратце, он анонсировал возвращение к работе в начале 2019-го года. Он что-то знал?

Заслуженный французский специалист уже явно отдохнул, научился обращаться с молнией на пуховике и готов вернуться в большую игру. Его и так считают легендой в английском футболе, но если он построит "непобедимых" в ещё одном топ-клубе АПЛ, то, возможно, даже потеснит самого САФа с футбольного Олимпа туманного Альбиона.

Лоран Блан

Ещё один безработный французский тренер, которому давно пора вернуться. Блан не так плохо руководил ПСЖ и явно приобрёл ценный опыт работы в клубе с гигантскими деньгами и соразмерными амбициями. Кроме того, француз во время игровой карьеры заезжал в Манчестер на целых два сезона, а "своих" парней в Англии всегда любили.

Лопетеги, Жардим или Каррера

Хулена Лопетеги выгнали из "Реала" чуть не с волчьим билетом, но этому испанцу всё время удаётся каким-то образом притягивать к себе удачные обстоятельства. Что если он возглавит МЮ и докажет Флорентино Пересу, что он не плохой тренер, а непонятый гений, которому просто не повезло?

С Жардимом всё куда реальнее: свой тренерский талант он уже отлично продемонстрировал. И приглашение Тьерри Анри в "Монако" доказывает: дело там совсем не в тренере, а в не самых удачных решениях менеджеров. Португалец может принести на "Олд Траффорд" свежие идеи, которых так не хватало примитивному МЮ Жозе Моуринью.

В конце концов нельзя сбрасывать со счетов и Массимо Карреру. "Манчестер Юнайтед" неявно намекнул на будущего тренера, сопроводив новость об увольнении Моуринью фотографией стадиона — то же самое было с Каррерой в "Спартаке". Что если всё это не просто так?

Майкл Каррик

Исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" назначен бывший игрок клуба Майкл Каррик. Ему всего 37 лет, и он только в этом году стал ассистентом Моуринью. Каррика часто называют недооценённым маэстро клуба "Манчестер Юнайтед", оставшимся в тени таких легенд, как Пол Скоулз или Райан Гиггз. При этом по уровню понимания игры Каррик всегда выделялся как на поле, так и за его пределами.

Историй становления тренеров через назначения и. о. в экстренной ситуации уйма: вспомнить хотя бы тех же Зидана и Карреру, они ведь прошли аналогичный путь. Возможно, Каррик подхватит эстафету от своих коллег по амплуа Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда и тоже станет главным тренером, только сразу в топ-клубе.