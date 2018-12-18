Драчёв: К российским биатлонистам претензий больше нет

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что были рассмотрены все материалы дела, в результате чего все претензии к российским спортсменам были сняты.
— Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках мира и кубках IBU. Всем спасибо за поддержку в эти нелёгкие дни для российского биатлона, — написал он в своей социальной сети.
Вчера провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной Команды России по биатлону. Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована , каких либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках Мира и кубках IBU . Всем спасибо за поддержку в эти не лёгкие дни для Российского Биатлона!!!!
Ранее сообщалось, что в расположение сборной России в австрийском Хохфильцене нагрянули полицейские. Они вызвали на допрос нескольких биатлонистов, подозреваемых в допинговых нарушениях во время чемпионата мира 2017 года.
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