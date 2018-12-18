Драчёв: К российским биатлонистам претензий больше нет

Глава Союза биатлонистов России опубликовал пост на своей странице в "Инстаграме", где рассказал о совещании в посольстве, которое было организовано в связи с допинг-скандалом.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что были рассмотрены все материалы дела, в результате чего все претензии к российским спортсменам были сняты.

— Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках мира и кубках IBU. Всем спасибо за поддержку в эти нелёгкие дни для российского биатлона, — написал он в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что в расположение сборной России в австрийском Хохфильцене нагрянули полицейские. Они вызвали на допрос нескольких биатлонистов, подозреваемых в допинговых нарушениях во время чемпионата мира 2017 года.