Дзюбомания, нога Акинфеева и голы Черышева. Герои футбола — 2018

Лайф открывает серию материалов о лучших спортсменах уходящего года. Первая в очереди — самая популярная игра с мячом. Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира подарила болельщикам настоящую сказку, но кто же был её главным творцом: Артём Дзюба, Денис Черышев или Игорь Акинфеев? Голосование уже открыто!

Артём Дзюба

Рано или поздно Артём Дзюба напишет мемуары, а кульминацией будущего бестселлера будет момент, где он выходит на замену в дебютном матче сборной России на домашнем чемпионате мира. До этого момента он был видным нападающим, но всё же с лёгким негативным шлейфом: истории с воровством и острый язык форварда делали своё дело.

Однако после Дзюба стал настоящей легендой русского футбола, о которой будет помнить не одно поколение. Артём не перевернул тогда игру с Саудовской Аравией, но перевернул свой собственный медиаобраз на стопроцентно положительный.

Артём забил всего спустя минуту после выхода на поле, и тогда вместе со Станиславом Черчесовым честь ему отдала вся страна. После этого Дзюба забил ещё два гола, сделал воинское приветствие Станислава Черчесова своим фирменным жестом, стал лучшим на турнире по верховой борьбе и превратился в главного заводилу сборной России. Именно он настраивал партнёров на серию пенальти с Хорватией, когда сам пробить уже не мог.

Именно он сквозь слёзы после проигранного четвертьфинала благодарил болельщиков и говорил, что сборная всю жизнь мечтала доказать всей стране, что футбол в России жив. И она это сделала.

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После ЧМ Дзюба стал настоящей звездой:

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Игорь Акинфеев

Примерно такая же история приключилась после ЧМ-2018 и с Игорем Акинфеевым. С той лишь разницей, что в его мастерстве никто никогда не сомневался. Но определённый негатив вокруг одного из лучших вратарей в истории нашего футбола, конечно, был. И всё из-за пресловутого рекорда.

Так случилось, что Акинфееву принадлежит антирекорд Лиги чемпионов: он 11 лет подряд пропускал голы в каждом матче этого турнира. Всего в его пассиве накопилось 43 игры и 85 голов. Это никак не сказывалось на игре вратаря, да и сам он не раз говорил, что не обращает внимания на эти разговоры про рекорд. Однако в сознании людей чётко уложилось: Акинфеев постоянно пропускает голы.

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Однако всё изменилось после игры с Испанией. Акинфеев и до этого играл на ЧМ отлично, но именно в матче 1/8 финала наступил его момент славы, которого он ждал всю жизнь. До этого Игорь 16 лет играл на высочайшем уровне, в том числе и за сборную. Но именно такого момента в его карьере не случалось. Эпизода, в котором он спасает не просто сборную, а всю страну, одновременно вознося её на небывалую доселе вершину. У некоторых таких моментов в жизни и не случается, но Акинфеев давно заслужил.

После этого в честь Акинфеева начали называть детей, животных и даже алмазы. Выяснилось, что Центробанк предсказал легендарный прыжок вратаря, но после ЧМ изображение Акинфеева уже намеренно стали помещать везде и всюду. А сам он, основательно искупавшись в лучах славы, со спокойной душой покинул сборную.

Денис Черышев

История Дениса Черышева полна боли, разочарований и несбывшихся надежд. Он начинал карьеру не где-нибудь, а в самом мадридском "Реале", считался суперперспективным игроком, но травмы никак не давали ему полностью раскрыться. Денис периодически сверкал в играх за "Вильярреал", но никак не мог стать полноценной звездой команды из-за отсутствия стабильности. По сути, даже сам вызов в сборную на домашний чемпионат мира уже стал для Черышева пиком карьеры, ведь регулярно за национальную команду он не играл.

Но, как и раньше в его карьере, ключевую роль сыграла травма. Однако на этот раз не его самого, а Алана Дзагоева. На 24-й минуте матча игрок ЦСКА рухнул на газон и подняться уже не мог. Станислав Черчесов оценивающе посмотрел на скамейку запасных и жестом показал Черышеву, что настало его время. Кто тогда мог подумать, что Денис станет лучшим бомбардиром сборной России на мундиале?

Черышев вышел и забил дважды, причём оба раза — на загляденье. А затем удвоил свой лицевой счёт. Один из его голов и вовсе всерьёз претендовал на звание лучшего на турнире. Кто вообще бы отважился на такой удар в четвертьфинале чемпионата мира?

После ЧМ в карьере Черышева случился переход в "Валенсию", где у него выдались не самый лучший старт сезона и неприятная допинговая история со счастливым концом. Ещё и травмы вернулись. Но кто-то сомневается, что этот парень снова преодолеет все трудности и докажет всему миру, что он лучший? И наверняка снова сделает это красиво.

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