Футболист "Динамо" Панченко стал отцом во второй раз

О радостной новости в семье 29-летнего спортсмена сообщили на сайте московского клуба.

В семье лидера столичного "Динамо" Кирилла Панченко родилась девочка. Известно, что новорождённая появилась на свет сегодня утром. Рост малышки — 52 сантиметра, а вес — 3100 граммов. Имя родители пока ещё не выбрали.

— Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба "Динамо-Москва" поздравляют Кирилла и его супругу Яну с этим большим событием и желают девочке расти здоровой, счастливой и только радовать родителей, — говорится в заявлении клуба.

Сегодня утром в семье динамовского полузащитника и нападающего Кирилла Панченко произошло счастливое событие – родилась дочь! Рост новорождённой 52 см, вес – 3.100 грамм. Имя дочке родители выберут позже. https://t.co/Me12pO5HAN#твоякоманДа pic.twitter.com/zTwvRrhKc7 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 декабря 2018 г.

Отметим, что для Кирилла и его супруги Яны это второй ребёнок. Они уже воспитывают дочь Кристину.

Лайф поздравляет футболиста и его семью с радостным событием в жизни!