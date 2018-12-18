Футболист "Динамо" Панченко стал отцом во второй раз

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Футболист "Динамо" Панченко стал отцом во второй раз

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Фото: РИА Новости/Андрей Аносов

О радостной новости в семье 29-летнего спортсмена сообщили на сайте московского клуба.

В семье лидера столичного "Динамо" Кирилла Панченко родилась девочка. Известно, что новорождённая появилась на свет сегодня утром. Рост малышки — 52 сантиметра, а вес — 3100 граммов. Имя родители пока ещё не выбрали.

Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба "Динамо-Москва" поздравляют Кирилла и его супругу Яну с этим большим событием и желают девочке расти здоровой, счастливой и только радовать родителей, — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что для Кирилла и его супруги Яны это второй ребёнок. Они уже воспитывают дочь Кристину.

Лайф поздравляет футболиста и его семью с радостным событием в жизни!

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