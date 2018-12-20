Овечкин с кубком, Дацюк в элите и Капризов в огне. Герои хоккея — 2018

Лайф продолжает рассказывать о подвигах российских спортсменов в 2018 году. Один из ярчайших сотворили хоккеисты. Им запретили официально представлять свою страну, но олимпийские атлеты из России, несмотря на все злоключения, завоевали золотые медали. Капитан команды Павел Дацюк вошёл в элитный клуб лучших в мире, а юный форвард Кирилл Капризов забил золотой гол в финале. По другую сторону океана Александр Овечкин наконец-то привёл свой клуб к Кубку Стэнли. Так кто же лучший?

Александр Овечкин

Овечкин уже давно суперзвезда мирового хоккея. Более того, многие считают его едва ли не лучшим игроком в истории. Александр всю свою карьеру один за другим уничтожает бомбардирские рекорды, однако, чтобы всерьёз претендовать на такие серьёзные титулы и звания, ему не хватало одной маленькой, но значительной детали: он никак не мог выиграть Кубок Стэнли.

Овечкину понадобилось 13 лет в Национальной хоккейной лиге, чтобы дойти до главной цели своей жизни и выиграть наконец заветный трофей. Знаменательным стал именно 2018 год, когда ведомый российским хоккеистом "Вашингтон" обыграл в финале "Вегас". Но если вы думаете, что Овечкин долго ждал трофея, то вы ошибаетесь: клуб "Кэпиталз" вообще никогда не выигрывал Кубок Стэнли за 44 года своего существования. И только хоккейный полководец Александр Великий смог привести эту команду к вершине.

А после этого — праздник! Овечкин обмывал Кубок Стэнли пивом и в фонтане, спал с ним и ел, а затем привёз в Россию, где продолжил делать то же самое. И никто его в этом сумасшествии не мог упрекнуть.

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Он так долго ждал этого момента, так долго к нему шёл через регулярные поражения от Сидни Кросби в индивидуальных дуэлях, но, когда добился своего, стал играть ещё лучше! В текущем сезоне Александр Овечкин забивает так много, как не забивал ещё никогда за все годы в НХЛ, представьте себе. Так и вечные рекорды Уэйна Гретцки могут не устоять...

Кубок Стэнли сбросил с Овечкина груз и окрылил его одновременно. Но даже не эта победа стала главной в его жизни в 2018 году. В августе у хоккеиста родился сын, так что вполне логично, что Овечкин теперь забивает за двоих.

Павел Дацюк

А вот одно из немногих достижений, которыми не может похвастаться Овечкин, покорилось в 2018 году другому легендарному российскому хоккеисту — Павлу Дацюку. Заслуженный маэстро отправился на Олимпиаду в Пхёнчхане 39-летним ветераном, но при этом капитаном. И в сложнейшей (в первую очередь психологически) ситуации смог привести российскую команду к первым в истории золотым олимпийским медалям. После распада Советского Союза наши хоккеисты таких высот достичь никак не могли.

Дацюк на Олимпиаде стал важнейшим элементом команды: именно капитан дирижировал действиями игроков на площадке: не забивал сам, но отдавал партнёрам. В его жизни важных голов уже накопилось, теперь его роль была в другом.

Команда в свою очередь отплатила Дацюку тем же. Благодаря победе на Олимпийских играх Павел вошёл в неофициальный список самых-самых, который именуется "Тройной золотой клуб". Чтобы оказаться в нём, необходимо завоевать три важнейших хоккейных трофея на планете: Кубок Стэнли, первое место на чемпионате мира, а также золото Олимпийских игр. Для полной картины Дацюку не хватало только последнего.

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Теперь он первый и единственный российский хоккеист в этом закрытом сообществе из всего-навсего 28 хоккеистов. Ранее туда попадали только легенды советской школы: Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов , Игорь Ларионов, Александр Могильный и Владимир Малахов. В хоккее ничего круче ещё не придумали.

Кирилл Капризов

Капризову всего 21 год, а в его активе уже есть золото Олимпийских игр, которое не покорилось главным российским хоккеистам сегодняшних дней: Овечкину и Малкину. Мало того что Кирилл стал самым молодым игроком сборной России на Играх в Южной Корее, так он ещё и забил золотой гол — тот самый, который принёс нашим спортсменам такую желанную победу.

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Совершенно неважно, что команда называлась "Олимпийские атлеты из России", что в соперниках была не самая грозная команда Германии, — время сотрёт все эти детали. А вот то, что именно Капризов принёс России первое олимпийское золото в её современной истории, останется в веках. Мы ведь до сих пор помним, что чемпионат мира 2008 года у канадцев выиграл сумасшедшим броском не кто-нибудь, а именно Илья Ковальчук.

Став героем самой большой страны на свете, этот молодой человек нисколько не зазвездился, а просто продолжил делать то, что умеет лучше всего, — классно играть в хоккей. С таким отношением к делу этого парня из Новокузнецка явно ждёт большое будущее. Но и сегодня он уже настоящий герой.

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