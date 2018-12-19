Жулин: Дуэль Загитова — Медведева даёт рейтинги. Ногу кому оторвёт — ещё взлетят

20 декабря в Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Там впервые в сезоне лицом к лицу встретятся Алина Загитова и Евгения Медведева, а также будет определён состав сборной на европейское и мировое первенство. Лайф расспросил известного российского спортсмена и тренера Александра Жулина о противостоянии фигуристок и шансах его подопечных в танцах.

20 декабря с короткими программами в столице Мордовии выйдут танцоры, пары и мужчины, 21-го подключатся и девушки. Ажиотаж в республике уже зашкаливает — сообщается о том, что за несколько часов были раскуплены практически все билеты в трёхтысячный Ледовый дворец на все дни соревнований.

На мартовский чемпионат мира в Японии поедут по три лучших представителя России у мужчин, женщин и пар, а также два танцевальных дуэта.

На предстоящем чемпионате России подопечные Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут одними из главных претендентов на победу в танцах, хотя до этого оставались в шаге от золота, а в прошлом году снялись из-за травмы партнёра.

Но гвоздь программы — битва Загитовой и Медведевой, с которой в Мордовию отправился даже канадский тренер Брайан Орсер. По словам двукратного призёра Олимпийских игр Александра Жулина, для Медведевой непопадание в тройку трагедией не будет, а шумиха вокруг её соперничества с Загитовой раздута. Но она способствует популяризации спорта.

— Александр, чего ждёте от выступления вашей пары Синицина — Кацалапов? Турнир для них несчастливый, но пока в этом сезоне они выступают лучше всех среди россиян, согласны?

— Пока они катаются очень хорошо. Чемпионат России всегда сложный турнир, давление есть, но, надеюсь, это хорошее давление.

— Не обидно, что у Степановой и Букина два золота на этапах Гран-при, а у вас из-за жребия всё вторые места?

— Ну ничего. В трудных условиях куётся характер советских спортсменов.

— Главная афиша чемпионата — противостояние Загитовой и Медведевой. Как вам то, что творилось в последние недели и месяцы в СМИ? Есть перебор с ненавистью?

— Мне на самом деле жалко девчонок, потому что раздули какую-то сумасшедшую войну, которой, по сути, и нет. Просто Женя приняла волевое решение поменять образ жизни, поменять тренера, что-то в карьере. И вся эта так называемая шумиха... Их мозги ещё не окрепли для такого потока гадостей. Слишком много на них навалилось. Поэтому я им обеим желаю удачного проката.

— Загитову поражение в финале Гран-при сделает ещё опаснее?

— Наверное. Но они обе очень бойцовые, надо смотреть, что будет на льду.

— Все говорят, что Медведевой нужно время на адаптацию. Но уже декабрь, чемпионат России, отбор в сборную, а с адаптацией пока не всё ясно. Можно было другие методы найти? Сезон пропустить, возможно?

— Пропускать зачем? Смысла нет. Без поражений не бывает побед. Женя — сильный человек, и из любого результата она извлечёт выводы. Даже если не попадёт в тройку и не пройдёт отбор. Думаю, она сейчас настраивается не на чемпионат Европы и мира, а на весь четырёхлетний цикл. Надо кататься, смотреть на себя и улучшаться.

— То есть трагедии в непопадании на чемпионат Европы и мира нет?

— Трагедии вообще нет. Трагедия — это если война начнётся.

— Вдобавок ко всему этому в женском турнире из-за воспаления лёгких не будет Елизаветы Туктамышевой...

— Обидно. Она была в очень приличной форме и показывала хорошее катание. Единственная наша девушка, которая прыгает тройной аксель. Она вообще мне очень нравится, своеобразные программы, особенный стиль, да и она уже скорее не девушка, а женщина. Будет действительно жалко, если она останется вне сборной.

— А как это вообще правильно решать в кабинетном формате, есть какой-то механизм? Может быть, стоит организовать дополнительные прокаты?

— Мне очень сложно судить. С одной стороны, только что был Гран-при, много травм. Но если будут два идеальных проката Загитовой и Медведевой и, например, ещё кого-то... Я реально не хотел бы оказаться на месте президента федерации.

— Если говорить цинично — неужели все эти конфликты не помогают популяризации фигурного катания?

— Конечно, помогают. Вы посмотрите, что на Первом канале творится! Что там из сумасшедшего только не показывают с утра до вечера... Наши болельщики, наверное, пошли по такому же пути, вот теперь и фигурное катание в эфире. Рейтинги же высокие... Что могу сказать? Значит, больше коньков будут покупать, больше детей будет заниматься.

Если кому-нибудь ещё на чемпионате во время прыжка ногу оторвёт — то вообще отлично! Не дай бог, конечно, но рейтинги-то поднимутся... Я помню, как во время выступлений на шоу Тони Коллинза у меня с Майей (Усовой, партнёршей Жулина в 1980–1990-х. — Прим. Лайфа) некорректнейшим образом выросла ставка после того, как Тоня Хардинг организовала нападение на Нэнси Керриган. Мы 25-тысячники собирали битком! Так что я вам предлагаю относиться ко всему этому философски.

— При этом все сконцентрированы на женском катании. С остальными видами можно что-то сделать, на кого нападать?

— Кто на женское смотрит, будет смотреть и мужское, и парное. В принципе, сейчас фигурное катание у нас очень популярно после всех этих "Ледниковых периодов". Ну а противостояние Загитовой и Медведевой — это интересно! Как в своё время было интересно смотреть на дуэль Плющенко и Ягудина. Как бывали зарубы в парах. Так что, мне кажется, сейчас в общем процесс идёт, делать отдельно что-то с видами не нужно. В Саранске на всё фигурное катание точно будут ходить.

— Раз уж про популяризацию заговорили — как у вас дела с катком? Говорилось, что из-за реконструкции "Олимпийского" негде тренироваться вашим подопечным.

— Удалось найти! Частный каток очень хороший человек предоставил, на Молодогвардейской улице. Только вчера был на первой тренировке, помогал Татьяне Навке с постановкой "Аленького цветочка", впервые посмотрел лёд, как звучит музыка. Фантастический каток, спасибо всем, кто помог! Я рад, что эту проблему удалось решить.